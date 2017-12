Webshop Wish krijgt de volle laag vanwege opmerkelijke advertentiefoto’s

Een advertentie voor plussize kleding. Je zou verwachten dat daarop volslanke modellen te zien zijn, maar het merk Wish pakte het anders aan. De webshop prijst haar plussize items juist aan met foto’s van dunne vrouwen.

De online kledingwinkel Wish verkoopt panty’s voor vrouwen met een maatje meer. Op de advertentiefoto’s zien we slanke modellen die een plussize panty bijna volledig over hun lichaam heen trekken, waaruit zou blijken hoe groot ze zijn. Op een van de foto’s is zelfs te zien dat een model volledig in één been past.

Het zou gaan om oude foto’s die oorspronkelijk gemaakt zijn voor een advertentie voor supersterke panty’s. Wish koos ervoor om de beelden te hergebruiken. Die keuze wordt social media niet bepaald gewaardeerd. Op Twitter is er flinke ophef over de advertentie.

I bet they WISH they used some common sense https://t.co/IoeIhBzzD5 — Mr. Vega (@dvega01) 13 december 2017

Bad day for Wish, who thought it was a good idea to promote plus-size tights using thin models putting their entire bodies in them to show how massive they are https://t.co/p8NijgiNcJ — Deborah Arthurs ed (@deboraharthurs) 7 december 2017

Bron TODAY, LINDAnieuws | Beeld Wish