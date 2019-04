Wedding bells: Anna Nooshin zegt ja tegen vriend Nassim

Een heugelijke dag voor Anna Nooshin en haar vriend Nassim Zeta: de twee laten via Instagram weten verloofd te zijn.

‘Big question, simple answer’ schrijft Anna Nooshin onder een foto waarin ze haar verlovingsring showt terwijl ze haar vriend omarmt.

View this post on Instagram 💍 Big question, simple answer ❤️ @sirzeta A post shared by Anna Nooshin (@annanooshin) on Apr 10, 2019 at 4:13am PDT

Kersvers koppel

Anna is als een blok gevallen voor Nassim Zeta. De twee lieten eerder al samen een tattoo zetten in New York. Daar bezochten ze tattoo artist Jon Boy, en lieten ze elkaars initialen op hun lichaam vereeuwigen. Op Anna’s pols prijkt ‘NZ’, Nassim heeft ‘AN’ op dezelfde plek.

View this post on Instagram N Z @annanooshin #jonboytattoo @moxytimessquare A post shared by c/s ∴jon✞boy∴ p/v (@jonboytattoo) on Oct 25, 2018 at 1:48pm PDT

Succesvolle zakenman

Nassim is een succesvolle zakenman die meerdere callcenters runt. Hij is geen onbekende in de BN’er-wereld. Nassim kan sterren als Lil’ Kleine en André Hazes tot zijn vriendenkring rekenen.

Vorige relatie

De Holland’s Next Top Model-presentatrice verbrak in de zomer van vorig jaar haar relatie met Danny Roumimper. Na dertien jaar was de koek op. ‘We hebben ervoor gekozen om liefdevol uit elkaar te gaan,’ liet Anna destijds weten.