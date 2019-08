Feeling hot, hot, hot: dit weekend eíndelijk weer zomerse temperaturen

Dat het weer na die hittegolf van laatst volledig is omgeslagen, hoeven we je niet te vertellen. Met een hoop regen, onweer en flinke windstoten lijkt het de afgelopen tijd meer op herfst dan zomer. Maar gelukkig hebben de weergoden het goed met ons voor en wordt het deze week stralend weer, met – lucky us – uitschieters in het weekend!

Heb je altijd in de zomer altijd het idee dat het doordeweeks – als jij achter je bureautje zit – zonnig en warm is, maar in het weekend donkere wolken zich samenpakken? Deze week zijn de temperaturen van maandag tot en met vrijdag aangenaam en belooft het droog te blijven, maar óók zaterdag en zondag wordt het heerlijk weer. Sterker nog, zaterdag kan het kwik lokaal oplopen tot zo’n dertig (!) graden.

Nazomer

Maandag kan er hier en daar nog een buitje vallen, maar vanaf dinsdag begint het warmer én droger te worden. En goed nieuws: daarna wordt het alleen maar beter. In het weekend kun je je dus weer opmaken voor een zwoele zomeravond en lekker buiten eten. ‘Dan wordt het mogelijk echt nazomers met temperaturen van 25 graden in een groot deel van het land’, aldus meteoroloog Arjan Willemse tegenover RTL Nieuws.

Droog en zonnig

Volgens de deskundige is de verwachting behoorlijk ‘zeker’. Mocht het tegenvallen, dan wordt het nog zo’n 23 graden. Niet geheel onbelangrijk: Willemse voorspelt dat het in elk geval droog blijft en zonnig wordt. Wij trommelen onze vriendengroep en familie alvast op voor een gezellige barbecue!

Door: Flaironline | Beeld: iStock