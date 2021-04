Weer contact tussen André en Monique? Zanger reageert vol trots op foto

Powervrouw Monique Westenberg (43) pakt de draad langzaamaan weer op, na de tragische breuk tussen haar en André Hazes (27). Op Instagram is te zien dat moeder en zoon een bezoekje brengen aan de Roofvogelboerderij. Westenberg durft het zelfs aan om een roofvogel op haar hand te laten zitten en haar stoere zoontje volgt. Vader André reageert vol trots onder de foto.

Een gezellige middag voor moeder Monique Westenberg en jonge Dré, want de twee maken kennis met roofvogels op de Roofvogelboerderij. Vol van trots reageert vader André onder de Instagrampost: “Wat een baas hebben wij op de wereld gezet”.

Toenadering

Het lijkt erop dat André toenadering zoekt bij Monique, want ook een paar dagen geleden likete hij een van haar foto’s. Ook spendeerde hij na een aantal weken weer tijd met kleine Dré. Op Instagram was te zien dat vader en zoon samen de grootste lol hadden met het kleien van piemels.

Sarah van Soelen

Een paar weken maakte de zanger zelf bekend Monique te hebben verlaten. Ook onthulde hij een sappig detail over een mogelijk nieuwe liefde: Sarah van Soelen. Of de twee officieel een relatie hebben is niet bekend, maar dat ze het goed met elkaar kunnen vinden staat als een paal boven water. De familie van Sarah sloot André in de armen toen hij door een moeilijke periode ging. Hij woont nu zelfs (tijdelijk) bij het gezin in huis.

Rachel Hazes

Moeder Rachel is wel te spreken over de mogelijke nieuwe vlam van haar zoon. “Ik heb onlangs haar en haar familie ontmoet. Ik vind haar helemaal leuk”, vertelt ze aan Shownieuws. “En ze heeft hele lieve ouders. Ik ben haar ouders ontzettend dankbaar dat ze in de moeilijke periodes van André altijd klaar hebben gestaan voor hem. En ook nu hoe ze mijn zoon opvangen.”

Potentiële schoondochter

De weduwe ziet in Sarah zelfs al een potentiële schoondochter: “Ik zou het heel leuk vinden als dat in de toekomst iets zou worden, maar dat is niet aan mij om te bepalen.”

