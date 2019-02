Weer een snipper info: nóg twee nieuwe castleden van YOU bekendgemaakt

Heb jij slechts een paar dagen nodig gehad om alle afleveringen van YOU te zien en kun je niet wachten tot het tweede seizoen? We moeten nog even geduld hebben, maar de makers trakteren ons maar al te graag op een paar snippers informatie. Zo werd afgelopen week duidelijk wie de nieuwe ‘vlam’ slash het slachtoffer van Joe wordt én wie de rol gaat vertolken; nu is naar buiten gebracht dat er nóg twee acteurs aan de cast worden toegevoegd.

Hoewel we in het eerste seizoen van YOU al afscheid hebben moeten nemen van een aantal personages, kunnen we de volgende reeks een aantal nieuwe gezichten verwachten. Zo zal Victoria Pedretti – bekend van The Haunting of Hill House – in de huid kruipen van Love Quinn, en zien we ook James Scully en Jenna Ortega terug in seizoen 2.

Even kennismaken

Jenna Ortega is misschien pas 16 jaar oud, maar zeker geen onbekende in de acteerwereld. Je kunt haar onder andere kennen van Jane the Virgin, Days of Our Lives en Iron Man 3. In YOU vertolkt ze de rol van Ellie, die zich graag ouder voordoet dan dat ze is. Ze is vooral op zichzelf aangewezen en is dan ook niet bang om buiten de lijntjes te kleuren om aan geld te komen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Naast Jenna Ortega krijgt ook James Scully een rol in de populaire Netflix-serie. Hij neemt de rol van Forty Quinn, het broertje van Love (Victoria), voor zijn rekening. Het personage wordt omschreven als een zelfverzekerde jongeman die geen blad voor de mond neemt. Hij kan heel charmant zijn maar als je hem niet zint, kan-ie ook behoorlijk gemeen uit de hoek komen. Forty wordt behandeld voor zijn alcohol- en drugsverslaving en rekent op de steun van zijn zus om niet opnieuw de fout in te gaan.

Bron: Flair.be | Beeld: still uit trailer, Instagram