Oelala: dít is de weersverwachting voor de lente van 2021

We hebben er lang op gewacht, maar vandaag is het dan eindelijk zover: de lente begint! Bloemen die weer beginnen te bloeien, vogeltjes die fluiten. Je kent het wel.

Maar wat is de weersverwachting voor de lente van 2021 eigenlijk? Weer.nl heeft het voor ons uitgezocht.

Weersverwachting lente 2021

Voor veel mensen is de lente de mooiste tijd van het jaar en soms ook wel de tijd voor een nieuw, fris begin. Vandaag, op 20 maart, begint de astronomische lente officieel. En hoe fijn is het dat we dit nieuwe seizoen beginnen met een heerlijk lentezonnetje? Wel nog met enige kou, maar goed. Een goed begin is het halve werk toch?

Droge lente

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we gaan dit jaar een droge, zonnige en (dit moet nog preciezer bepaald worden) warme lente krijgen. De verwachting is in ieder geval wél dat de temperatuur vanaf volgende week weer een stukje omhoog gaat. Daarnaast krijgen we, net als voorgaande jaren, weer een heleboel zonnestralen op ons gericht de komende maanden. Ook zal het (gelukkig) wat droger blijven. Zo hebben we eindelijk weer de mogelijkheid om naar buiten te verkassen.

Lichter buiten

Naast dat het weer veel beter wordt, hebben we ook nog eens het geluk dat het heel snel weer een stuk lichter wordt buiten. En dat betekent natuurlijk langere dagen – maar helaas ook kortere nachten. Misschien ligt het wel aan ons, maar wij voelen ons in ieder geval een stuk beter, zonder alle donkere en grauwe dagen.

Zonnig

Ik weet niet waar we dit aan te danken hebben, maar Nederland heeft al vaak extreem zonnige lentes gehad. Volgens weerexperts is dat in ons land wel vaker het geval, dit gaat dan gepaard met droge periodes. Kortom: we hebben een zonnige, droge en al met al een heerlijke lente in het vooruitzicht. Hopelijk wordt de lockdown zo wat draaglijker en kunnen we ons snel weer allemaal buiten bevinden (wel op afstand graag 😉 ).

Bron: Libelle | Beeld: Getty