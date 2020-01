Weersvoorspelling februari: winter nog steeds ver te zoeken

Call us Piet Paulusma, maar een beetje willen weten wat het weer gaat doen, is helemaal niet gek. Want kunnen we in februari rekenen op sneeuw, kou en schaatspret of zet de trend van januari zich voort? Dit is de weersvoorspelling voor de maand februari volgens experts.

Net zoals afgelopen maand het geval was, zal het niet snel nog een echte winter gaan worden. Dat komt door de westelijke en zuidwestelijke winden die voornamelijk het weerbeeld domineren, aldus Weeronline. Het gevolg? Vooral veel warme lucht die ons land binnenkomt. Nee, nog geen wijntjes op het terras, maar schaatsen zit er in ieder geval niet in.

Weersvoorspelling februari

Dus ja, wat kun je verwachten? Eigenlijk een beetje januari 2.0. De temperaturen kunnen enkele dagen gemiddeld boven de tien graden uitkomen, maar gemiddeld zal het zo’n 4,5 graden zijn. Nog geen lenteweer dus, zeker als je bedenkt dat het vooral grijs en regenachtig zal zijn. Jippie… Gelukkig slaat het halverwege de maand waarschijnlijk om naar wat rustiger weer.

Geen sneeuw

Wie nog hoopt op sneeuw, komt in deze maand in ieder geval bedrogen uit. Volgens de weersvoorspelling voor februari zit dat er niet meer in, al kan het in de nacht wel gaan vriezen. In ieder geval, de donkere, grijze dagen zijn nog lang niet voorbij. Nog even volhouden!



