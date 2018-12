Wees er snel bij: bij RyanAir kun je wéér vliegtickets scoren voor 5 euro!

Zoek je goedkope vliegtickets? Dan ben je bij RyanAir aan het juiste adres. De vliegtuigmaatschappij scoort wel vaker met de prijzen van vliegtickets, en ook nu is het weer zover. Zo kun je al voor vijf (!) euro een enkele reis boeken naar veel bestemmingen, waaronder Dublin, Faro en Londen. Wees er wel snel bij, want de aanbiedingen lopen tot 19 december.

Goedkope vliegtickets bij RyanAir

RyanAir is weer flink aan het stunten met vliegtickets. Ben je de winter in Nederland ook al zat? Plan dan snel een stedentrip naar een zonnige bestemming als Palma, Malaga of Lanzarote. Ook vlieg je voor stuntprijzen naar veel grote Europese steden. Wat dacht je bijvoorbeeld van Barcelona, Athene of Rome? Helaas zijn niet alle tickets vijf euro, maar ook naar alle andere bestemmingen vlieg je voor een habbekrats.

Op de website van RyanAir kun je jouw goedkope stedentrip boeken. Nu hoef je alleen nog maar je vriend, vriendin(en), moeder of zus op te trommelen. En wacht daar niet te lang mee, want de kortingen lopen tot 19 december!

Beeld: iStock