Weet je nog, de clip van Beyoncé en Jay Z in het Louvre? Die heeft flink wat teweeggebracht

Ze moesten er ‘even’ een nachtje de deuren voor openen, maar dat was het waard: het Louvre heeft het afgelopen jaar flink geprofiteerd van de publiciteit rondom de videoclip van Beyoncé en Jay Z. Een recordaantal bezoekers kocht een kaartje voor het museum in de Franse hoofdstad.

Oké, voordat het lijkt alsof we doen voorkomen dat het Louvre vóór de komst van Queen B en Jay Z niet zoveel voorstelde: dat is natuurlijk niet het geval. Sterker nog, het was al het best bezochte museum ter wereld. Maar sinds het Louvre vorig jaar in de spotlight kwam dankzij de video Apeshit, is het aantal bezoekers door het dak gegaan.

Vorig jaar besloten Bey en Jay – fervent Louvre-bezoekers – hun nieuwe videoclip midden in het museum in Parijs op te nemen. Hierin zijn enkele van de belangrijkste werken in het Louvre te zien. De video werd een dikke hit en is inmiddels meer dan 150 miljoen keer bekeken.

De piramidevormige ingang van het Parijse museum werd in 2018 door 10,2 miljoen mensen betreden. Dat is een kwart meer dan het jaar ervoor en riant meer dan het vorige record uit 2012, toen 9,7 miljoen mensen naar de Mona Lisa en de kroning van keizer Napoleon kwamen kijken.

De clip nog niet gezien? Dan staan je twee dingen te doen:

Diep schamen. Snel checken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.