Weggestuurde politiechef keert niet terug na aankaarten discriminatie en machtsmisbruik

De weggestuurde Leidse politiechef Fatima Aboulouafa keert niet meer terug in het team Leiden en binnen de eenheid Den Haag. Ze werd de deur gewezen nadat ze aangaf zich onveilig hebben gevoeld binnen de politie.

Na een gesprek met haar, haar advocaat en de politiechef van de eenheid Den Haag, Paul van Musscher, blijkt dat er onvoldoende basis is voor verdere samenwerking. Dit heeft de politie bevestigd naar aanleiding van een bericht in NRC. De komende tijd bekijkt de korpsleiding met Aboulouafa, ondersteund door een onafhankelijke externe verkenner, of ze op een andere plaats in de politie kan werken. Volgens de politie ontstond de afgelopen weken een onwerkbare situatie in het team nadat directe collega’s het vertrouwen in de teamchef opzegden.

Onveilig

Aboulouafa liet eerder weten dat ze zich in haar 25-jarige carrière vaak onveilig heeft gevoeld door discriminatie en machtsmisbruik binnen de politie. Dit zorgde volgens haar leidinggevenden voor grote opschudding binnen het korps. Ze werd daarom op non-actief gesteld.

Bron: ANP | Beeld: ANP