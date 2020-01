Goed nieuws voor de koukleumen: weinig kans op nog een echte winter

Wie nog hoopt op een echte winter met sneeuw en ijs komt bedrogen uit: daar is maar weinig kans op. Sterker nog, het kan zelfs dat we dit seizoen qua temperaturen helemaal over gaan slaan. Dat voorspellen weerdeskundigen aan Nu.nl.

Raymond Klaassen van Weerplaza stelt wel dat we natuurlijk nog even hebben, want de winter duurt officieel nog tot begin maart. ‘En in het voorspellen van weer kan je nooit iets uitsluiten. Maar er wijst geen enkel signaal op dat we de komende twee maanden nog enige vorm van écht winterweer krijgen in Nederland.’

Weinig kans echte winter

Waarom er dan nog maar zo weinig hoop is voor echt ijzige temperaturen? Nou, daar is een oostelijke windstroom voor nodig. Klaassen legt uit: ‘We hebben nu al langere tijd te maken met een zachte wind uit het zuidwesten. Dat verklaart de gemiddeld vrij hoge temperaturen van de laatste tijd: de 10, 11 graden van vandaag (maandag, red.) en morgen (dinsdag) zijn ongebruikelijk zacht voor januari.’

‘Kansloze zaak’

Ook andere experts zien het somber in. Zo noemt meteoroloog Reinier van den Berg deze winter zelfs ‘een kansloze zaak’. ‘Alle signalen wijzen erop dat we de opvallend zachte temperaturen gaan voortzetten. Misschien hebben we een keer na een koude nacht wat vorst aan de grond. Maar meer gaat het denk ik niet worden tot de lente.’ Maar hoge temperatuurrecords? Die zullen waarschijnlijk niet verbroken worden. ‘We hebben de afgelopen decennia wel vaker een zachte winter gehad, dus die records staan al heel scherp.’

Winter ver te zoeken

Ook klimatoloog Rob van Doorland bij het KNMI verklaart dat de winter momenteel ‘nog ver te zoeken blijft’. Maar echte voorspellingen doen voor deze lange periode, blijft lastig. ‘In de veertiendaagse verwachting – wat wij de pluim noemen – zit nog geen echt winterweer. Verder kijken dan die twee weken vooruit is niet goed mogelijk. Het zou dus kunnen dat we nog een heel koude februari krijgen.’ Voor echte seizoensverwachtingen is het Nederlandse winterweer volgens hem dan ook te variabel. ‘Zo heb je het Engelse model, maar de betrouwbaarheid daarvan is zo laag, dat willen niet.’ Kortom, echt winterweer zal er waarschijnlijk niet meer komen, maar écht zeker weten we het natuurlijk nooit.