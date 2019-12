Hollywood in schok: ‘Weinstein treft schikking met slachtoffers’

Een golf van verontwaardiging en schok waait vandaag door de heuvels van Hollywood. Mediamagnaat Harvey Weinstein zou een miljoenenschikking hebben getroffen met tientallen vermeende slachtoffers van de filmproducent.

Volgens betrokken advocaten gaat het om meer dan dertig actrices en voormalig medewerkers van Weinstein, zo lezen we in The New York Times.

Lees ook:

‘Broer Harvey Weinstein waarschuwde jaren geleden al voor publiekelijk schandaal’

Een einde aan civiele rechtszaken

Zoals je weet is Weinstein door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, waaronder verkrachting. De schikking moet een einde maken aan vrijwel alle civiele rechtszaken tegen Weinstein en zijn voormalige bedrijf. Er is een bedrag mee gemoeid van 25 miljoen dollar (ruim 22 miljoen euro).

No mercy

Misschien is het opvallendste feit nog wel dat de gevallen filmproducent de schikking niet uit eigen zak hoeft te betalen. Daar draaien verzekeraars voor op. Ook hoeft Weinstein niet toe te geven dat hij zich schuldig maakte aan strafbaar gedrag – overigens iets wat hij nog steeds in alle toonaarden ontkent (berouw much…?) De overeenkomst moet nog definitief worden goedgekeurd door betrokkenen en de rechtbank.

Teleurstelling

Ex-model Zoe Brock (45), die Weinstein beschuldigt van wangedrag, zegt dat ze zich ‘verslagen en hopeloos’ voelt vanwege de schikking. Ze is teleurgesteld dat Weinstein en topmedewerkers van zijn voormalige bedrijf de schikking niet zelf hoeven te betalen. Volgens Brock zag ze alleen geen juridisch alternatief.

Het zou de bedoeling zijn dat achttien vermeende slachtoffers samen een bedrag van 6,2 miljoen dollar delen. Niemand krijgt dan meer dan een half miljoen. Ook wordt 18,5 miljoen dollar opzijgezet voor andere mensen die Weinstein van misbruik beschuldigen. Zeker twee vrouwen weigeren mee te doen aan de schikking en willen die aanvechten.

Gerichtigheid

Toch is er ver aan de horizon nog hoop op gerechtigheid. De deal maakt geen einde aan alle juridische problemen van de voormalige filmproducent. Die wordt in de Verenigde Staten ook nog strafrechtelijk vervolgd voor het seksueel misbruiken van twee vrouwen.

Al sinds de ontmanteling in 2017 blijft Weinstein ontkennen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ongepast en ongewenst gedrag. Volgens hem is alles in samenspraak gegaan.

Lees ook:

Maak kennis met ‘Bombshell’: eerste teaser van deze #MeToo-film nu online