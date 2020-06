Welke ex is next: gaan we Zach zien in dít realityprogramma?

Nu zijn relatie met Simone officieel verleden tijd is, vindt Zach het tijd voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Nee, aan Temptation had hij nog niet genoeg. Ook een ander realityprogramma staat hoog op zijn lijstje. Welke. ex. is. next?

Temptation’s Zach: ‘Ik was niet de Zach die ik in het dagelijks leven ben’

Natuurlijk hebben we het over Ex on the Beach. Zach deelt – bescheiden als ie-is – zelf maar even zijn open sollicitatie voor de show. ‘Zou MTV dit aankunnen? Zal ik Dennis Roos en Harrie Snijders overtreffen? Tuurlijk. Dat zijn geen vragen! But who is next?’, is te lezen op Instagram.

Zach realityprogramma

Een grap of niet, een hele gekke keuze zou het natuurlijk niet zijn om aan het programma mee te doen. Hij photoshopte dan ook al zelf zijn exen in het plaatje. Zo zien we niet alleen Simone terug, maar ook verleidsters Romee en Bibi zouden hun opwachting kunnen maken. Maar wacht even, noemt hij nu ook Christian?

Boxing Influencers

Zeker, want Zach zou Zach niet zijn als hij hierbij zijn kans niet onbenut laat om twee vliegen in een klap te vangen. Hij daagt de vriend van Angela namelijk uit voor Boxing Influencers. ‘Sorry Christian, maar je gaat er nog steeds aan bij Boxing Influencers als Melvin Manhoef een first round knock out wilt zien’, sluit hij af. Wij zijn benieuwd in welk realityprogramma Zach uiteindelijk zijn opwachting gaat maken.

Over en uit

Simone liet eerder weten dat het echt over en uit is met Zach. ‘Door de verschillende levensfases waar we ons beiden in bevonden hebben we dat niet kunnen vinden.’ Hoewel ze het zonde vindt, voelt loslaten ook als een opluchting. ‘Ik neem het tot mij, ik leer ervan en ga verder.’

Bron: Love Reality | Beeld: RTL