Welkom terug, zon: vanaf komend weekend wordt het weer warm

Onlangs liep menig Nederlander nog te knorren dat het nu echt eens afgelopen moest zijn met die hitte, maar nu de zon zich weinig meer laat zien – de lange broeken en langemouwenshirts zijn zelfs weer uit de kast – zijn we daar allang weer op teruggekomen. Gelukkig is er goed nieuws voor alle zonaanbidders: onze ronde, gele vriend komt terug.

Komend weekend wordt het genieten geblazen, want dan loopt de temperatuur op tot 25 graden. Het zonnige nazomerweer kan maar liefst een week aanhouden, zo meldt WeerOnline.

Let’s go to the beach-each

Wil je dit weekend een stranddag plannen, dan kun je dat het best op zondag doen. Zaterdag wordt het namelijk ‘slechts’ 19 graden in het noordwesten tot 22 graden in het noordoosten. Prima weer om naar buiten te gaan, maar wellicht is het wat enthousiast om jezelf direct in een bikini te hijsen.

Warm, warmer, warmst

Helemaal mazzel heb je als je de dagen ná het weekend vrij bent. Maandag en dinsdag worden namelijk nog warmer. In veel delen van het land kun je rekenen op maximale temperaturen van 25 à 27 graden. De rest van de week is nog iets onzekerder, maar de kans dat het zonnig en warmer dan gemiddeld blijft, is volgens WeerOnline zeventig procent.

Zo, en dan nu allemaal barbecueën in het park, bakken op het strand en genieten van zwoele zomeravonden op het terras. En niet klagen, hè?