Wendy van Dijk over liken gemene tweets: ‘dit zou ik natuurlijk nooit doen’

Vanaf het twitteraccount van Wendy van Dijk zijn zaterdagavond een aantal opmerkelijke tweets over Chantal Janzen geliket. Gebruikers op het sociale medium verbaasden zich onder meer over het uiterlijk van de Dancing with the Stars-presentatrice en Wendy vond dat leuk. Nu zegt ze de tweets niet zelf van een hartje heeft voorzien, maar dat ‘een derde persoon dit aan het doen was’.

Zondagochtend reageert Wendy, die meermaals aangaf ‘een hekel aan negativiteit’ te hebben, geschokt op het voorval. ‘Ik was verbijsterd, dit zou ik zelf natuurlijk nooit doen.’ Talpa laat weten dat Wendy het ten zeerste betreurt dat de indruk ontstaan zou kunnen zijn dat zij dit soort haatberichten zou liken.

Positiviteitsgoeroe

De likes van Wendy werden opgemerkt door kijkers en journalisten. Zo twitterde journaliste Nikki Sterkenburg ‘Óf Erland zit achter de gezamenlijke iPad, óf ze is toch niet zo’n positiviteitsgoeroe als ze in dat draak-van-een-blad doet voorkomen.’ Columniste Nynke de Jong schreef: ‘Wendy weet niet dat we kunnen zien welke tweets ze liket. Oh boy’. En verslaggever Joost Maiburg twitterde cynisch ‘#Positiviteitsgeroe’.

Er is volgens Talpa inmiddels actie ondernomen om de wachtwoorden te veranderen. Ook heeft ze contact gehad met Chantal om uit te leggen hoe het zo is gekomen. Tot zondagochtend was op het twitteraccount van Wendy te zien welke haatberichten ze heeft geliket, maar deze zijn inmiddels verwijderd.

Bron en beeld: ANP

