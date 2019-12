Wendy van Dijk reageert op cocaïne-rel met Chantal Janzen

Wendy van Dijk heeft in RTL Boulevard gereageerd op de commotie rondom het interview met een aan cocaïne verslaafde naamgenoot in het tijdschrift van Chantal Janzen.

Daar was vorige week een hoop om te doen: &C zou het volgens velen expres hebben doen lijken dat het een interview met de bekende Wendy betrof, als payback voor het liken van haattweets over Chantal.

Wat is er nu precies aan de hand?

&C verspreidde half december een nieuwsbrief waarin een interview met ‘Wendy van Dijk’ over haar cocaïneverslaving werd gepromoot. Daar stond echter niet bij vermeld dat het niet ging om de presentatrice. Omdat er al jarenlang geruchten gaan dat de bekende Wendy kampt met een cocaïneverslaving, werd hier in de media heftig op gereageerd.

Pijnlijk persbericht

Later boden het blad en naamgever Chantal Janzen hun excuses aan voor de manier waarop het bericht was verspreid. De link met de presentatrice was van tevoren niet gelegd door de redactie. “Ik vind het heel pijnlijk dat dit persbericht zo door ons verstuurd is. De mooie foto’s van de dame die bij het artikel staan in ons magazine, hadden we ook meteen in het persbericht moeten plaatsen. Door louter de naam te vermelden, is deze kwestie ontstaan en dat had niet mogen gebeuren”, aldus Chantal.

Payback

Velen vragen zich af hoe ‘per ongeluk’ deze fout werkelijk was. Eerder dit jaar was er namelijk ook al iets voorgevallen tussen Chantal en Wendy. Vanuit Wendy’s Twitter-account werden meerdere haatberichten over Chantal geliket. Ze zei daarna dat haar account was gehackt, maar bij deze verklaring werden al gauw een aantal vette vraagtekens gezet. De verwarring rondom de aan coke verslaafde Wendy zou dan ook express gezaaid zijn, als payback voor de inmiddels beruchte haattweet-gate.

Ontkenningsfase

Uiteraard ontkennen beide vrouwen dat het niet botert tussen hen. “Ondanks de recente ‘Twitter-kwestie’ wil ik net als in eerdere berichtgeving hierover laten weten dat ik altijd prettig met Wendy heb samengewerkt en ik heb dan ook geen negatieve gevoelens jegens haar. Net als onze redactie vind ik deze onhandige en ongelukkig gemaakte gelijkenis alleen maar zeer vervelend”, aldus Chantal in een verklaring afgelopen week.

‘Oud nieuws’

In Boulevard zei Wendy zondagavond zich erover te verbazen dat mensen zo over het artikel vallen, omdat zij eerder dit jaar zelf al een interview met deze vrouw heeft gepubliceerd in haar eigen magazine. “Wat ik opmerkelijk vind – en dat is het enige wat ik erover wil zeggen – is dat ik dit stuk al gebracht heb. Dit jaar, in januari. Dit stuk heeft al in mijn blad gestaan, minder vet aangezet, maar ik snap niet zo goed waarom dit naar boven wordt gehaald. Dit is eigenlijk oud nieuws”, aldus Wendy in gesprek met het programma.

Ouderwets moddergooien?

Met de weinige woorden die Wendy er aan vuil maakt, lijkt het toch een beetje of ook dit weer een stiekeme sneer is naar haar collega. De twee presentatrices zijn sinds Wendy’s overstap van RTL naar Talpa immers tv-concurrenten, maar waren ook al journalistieke rivalen. Dat &C ‘oud nieuws’ brengt en dan ook nog eens een bericht dat van álle kranten en bladen juist Wendy eerder publiceerde, kan toch wel gezien worden als een behoorlijke magazine-flater.

Het fragment uit RTL Boulevard: