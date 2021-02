Misschien wel het beste nieuws van de dag. Ben jij een Ibiza-ganger (alhoewel; maakt niet uit of je een Ibiza-ganger bent, iedereen wil gewoon érgens heen). We hebben goed nieuws: de deuren van clubs en restaurants op Ibiza mogen weer open, zodat er in het buitengedeelte weer gegeten en gedronken kan worden.

Dit blijkt uit een artikel van The Olive Press. Niet alleen op Ibiza mag er mondjesmaat weer wat meer trouwens, de regering van de Balearen begint op 2 maart met het de-escalatie plan op Ibiza, Formentera, Menorca en Mallorca. Eerst alleen nog buiten, maar binnenruimtes worden ook niet vergeten: vanaf 16 maart kunnen die – met nieuwe veiligheidsvoorschriften – weer open. Mits het aantal coronabesmettingen niet heel veel is toegenomen. #weregoingtoibiza

Geen financiële hulpmiddelen op Ibiza

Het partyeiland Ibiza heeft het zwaar te verduren gehad tijdens de coronacrisis. Niet gek, want normaal gesproken komen er ongelooflijk veel toeristen naar de nachtclubs en die combinatie is nu niet mogelijk. En ondanks dat je anders zou vermoeden, is niet iedereen blij met het nieuws dat de deuren naar terrassen van clubs en restaurants op Ibiza weer open mogen. Op het eiland Mallorca heeft de meerderheid van de bars en restaurants geen terrassen. Die kunnen hun toko dus nog steeds niet openen. En als je denkt: zal wel meevallen, zo’n tachtig procent heeft géén terras. Lullig. Vooral omdat, zo blijkt uit het artikel, er geen financiële hulpmiddelen zijn verstrekt aan de getroffen ondernemers.

Oh, we’re not going to Ibiza yet

Als je de kop ‘we’re going to Ibiza nu letterlijk neemt’: doe dat niet. Het advies van Rijksoverheid is nog steeds: Blijf in Nederland. Ga niet op reis. Maar als dat wél weer kan: dan willen we met liefde de getroffen ondernemers op Ibiza helpen.

