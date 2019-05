We’re lost: ‘Britney Spears gaat toch weer optreden’

Kijk, dat wij als millennial-generatie niet zo goed weten wat we willen is één ding, maar het team van Britney Spears weet het ook echt niet. Kwam haar manager Larry Rudolph vorige week nog met het schokkende statement dat Brit nooit meer zou opreden naar buiten, nu komt haar team daar even op terug. Met alweer zo’n uitspraak in overtreffende trap: ze willen dat Brit zo snel mogelijk weer op de bühne staat.

Bronnen hebben aan The Blast laten weten dat iedereen, inclusief manager Larry Rudolph, paraat staat om Spears weer op het podium te krijgen en het liefst zo snel mogelijk, wanneer ze daar klaar voor is.

Eerder zei Rudolph nog dat hij de kans klein achtte dat de ‘princess of pop’ ooit nog terug zou keren op de bühne, maar over die uitspraken zegt hij nu dat die ‘uit de context zijn gehaald’. Hij heeft er alle vertrouwen in dat Britney weer terug kan komen als ze dat wil, zodra ze weer helemaal gezond is. Wat Spears nog in de weg staat om een comeback te maken is de toestemming van haar artsen. Zolang die niet gegeven wordt is er geen sprake van een terugkeer.

Sinds Rudolph zijn uitspraken deed, is Britney weer volop actief op sociale media om haar fans ervan te overtuigen dat ze nog niet versleten is. Ook liet ze zich in het openbaar zien met haar vriend Sam Ashgari.

