We’re lost: deze series raakten helemaal de weg kwijt

Hoe vaak gebeurt het je niet dat je na een paar afleveringen helemaal in een nieuwe spannende serie zit, waarna deze ineens gierend uit de bocht vliegt? Hier een paar voorbeelden die ons nog steeds dwars zitten.

La Casa de Papel

Na één van de sterkste pilotafleveringen die we ooit gezien hebben gingen de makers van deze Spaanse hitserie steeds meer gaten in het plot gooien. Al snel sloeg het allemaal als een tang op een Iberisch speenvarken, maar wat kijkt deze Netflix-hit toch nog steeds lekker weg.

Arrow

Deze serie over de DC-variant van Marvels Hawkeye (oké vooruit, we geven toe dat Clint Barton oorspronkelijk juist op Green Arrow is gebaseerd) vormde de kick-off van het redelijk succesvolle Arrowverse. Het eerste seizoen begon best aardig maar naarmate de seizoensfinale dichterbij kwam slopen er wel steeds meer stompzinnigheden in de serie. In het tweede seizoen blijkt het doodgewaande zusje van Oliver Queens (ex)vriendin nog te leven, wat toch wel hét jump-the-shark-moment van de serie werd. Blijkbaar hebben de buikspieren van hoofdrolspeler Stephen Amell een dusdanig hypnotiserende uitwerking op kijkers dat ze alle onzinnigheden negeren want de serie is deze herfst alweer aan zijn achtste en laatste seizoen toe.

Heroes

Herinner je je deze sci-fi serie nog-nog-nog? Het eerste seizoen van Heroeswas best aardig, ook al was het wel heel overduidelijk afgekeken van de X-Men. Bij het tweede seizoen wisten de makers duidelijk niet hoe het nou verder moest, en bij het derde en vierde seizoen kwam echt de klad erin. Een recente reboot getiteld Heroes Reborn deed in 2015 ook niet veel potten breken.

Homeland

Nu had deze remake van een Israëlische serie om te beginnen al niet zo’n geloofwaardig uitgangspunt, maar naarmate het tweede seizoen vorderde gingen de schrijvers ze steeds bruiner bakken. Algemeen wordt aflevering 10 van Seizoen 2 gezien als de episode waarop het echt te gortig werd: hier besluiten terroristen de pacemakers van de vice-president te hacken. Na een nog zotter derde seizoen begon Homeland zowaar een comeback te maken met betere latere seizoenen maar toen waren de meeste kijkers allang opgehoepeld.

Banshee

Wat begon als een vette en vooral harde actieserie mondde al snel uit in een serieuze kanshebber voor de Award van Allerdomste Serie Ooit. Het uitgangspunt van Banshee is tof: een opvliegerige voortvluchtige crimineel neemt de identiteit van een nieuwe sheriff over in het dorpje waar zijn ex woont, en vervolgens begint hij er te pas en vooral ook te onpas genadeloos op los te rammen. Maar na een paar afleveringen al gooien de makers alle wetten van de logica overboord en bestaat elke aflevering uit lompe vechtscènes en flinterdunnne dialoog-scènes die deze gevechten met elkaar verbinden. Als je dacht dat de Fast & Furious-films onnozel waren, dat zijn net Christopher Nolan-thrillers vergeleken met Banshee.

Pretty Little Liars

Seizoen 1 was bloedstollend spannend, seizoen 2 ook nog wel, maar daarna werden de verhaallijnen van Spencer, Hanna, Aria, Emily, Alison en Mona nogal, ehm, chaotisch. We bedoelen, lukt het jou om in chronologische volgorde na te vertellen wie nou allemaal wel-niet ‘A’ is geweest? Of heeft willen zijn? Lukt.niet. Hoe leuk de serie ook was, maar weinigen hebben de volle zeven jaar kunnen volgen.

Lost

Het beroemdste voorbeeld van een tv-serie die faliekant uit de bocht vloog. De eerste seizoenen van Lost waren steengoed, en dat er dan elke seizoen weer een paar nieuwe overlevenden op het eiland opdoken vergaven we de makers dan maar. In het vijfde seizoen raakten de makers goed de kluts kwijt met een tijdreisverhaallijn waar de serie niet meer van herstelde. Toen de schrijvers na de dubbele identiteit-verhaallijnen in Seizoen 6 uiteindelijk geen kant meer op konden, gooiden ze hun handen in de lucht en riepen: “fuck it!”. Er is een alternatieve verhaallijn die als het hiernamaals functioneert want iedereen is eigenlijk dood. Of nee wacht, sommige personages leven door in de hoofdtijdlijn dus het is eigenlijk wel een soort van happy end, hangt ervan af wat je voor einde wilt HOU OP MET VRAGEN STELLEN! Dat is in ieder geval onze interpretatie van het Lost-einde. Eén ding dat we zeker weten: bijna niemand was blij met het einde van Lost en het is nog steeds het ultieme “Zo-moet-het-dus-niet”-voorbeeld voor schrijvers van TV-series wereldwijd. Alhoewel de schrijvers van Game of Thronesen Dexter er duidelijk geen donder van hebben geleerd. Laat die reboot maar zitten!

Bron: Superguide