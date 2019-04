Wereldreiziger gezocht: solliciteer bij Corendon nu voor deze droombaan

De wereld over reizen voor je werk? Dat willen we allemaal wel. Toch heeft Corendon nu een vacature waarbij deze droom werkelijkheid wordt. Ze zoeken namelijk een wereldreiziger.

Ja Corendon, die van die reclame met Cor en Don. Je mag drie maanden de hele wereld over, maar het gaat niet om een relaxte vakantie. Je zult lange dagen moeten draaien en bent in charge van het maken van content voor hun social media kanalen. ‘De ene dag schiet je beelden van een hotel op Curaçao, die je monteert en bewerkt in het vliegtuig op weg naar de volgende bestemming en de volgende dag sta je alweer op een Grieks strand. Uiteraard heb je tussendoor tijd voor een verkoelende duik in de zee of een drankje onder de palmen’, aldus PR-Manager Daisy Homoet-Mijnals.

Procedure

Wel wat voor jou? Helaas word je niet zomaar gekozen. Er is een zeer strenge selectieprocedure, want zo’n baan wil iedereen natuurlijk wel. Je moet op Instagram een album maken met minimaal vijf foto’s en ook nog een korte video. Daaruit worden de drie beste kandidaten gekozen en die mogen nóg een opdracht maken. Ook moet je nog 18+ zijn en een rijbewijs hebben.

Salaris

Nou goed, dan ben je het geworden en dan. What’s in it for you? Je ontvangt een minimumsalaris, máár je krijgt wel al je vluchten, de hotelovernachtingen inclusief ontbijt en avondeten en een huurauto vergoed. Waar je precies naartoe gaat, dat is nog een beetje onduidelijk. Maar Corendon heeft zeker wat leuke bestemmingen op het lijstje staan. Want wat dacht je van Bali of Bonaire? Reageren kan tot 1 mei op de website van Corendon.

Bron: Glamour | Beeld: iStock