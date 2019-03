Showbizzland in rep en roer: Wesley en Yolanthe gaan uit elkaar

Of zij ook juridisch gaan scheiden, kan de zegsvrouw niet melden. Het tweetal doet verder geen mededelingen over de reden van het besluit. Het management zegt in een verklaring; “Yolanthe Sneijder-Cabau en Wesley Sneijder-Cabau hebben besloten uit elkaar te gaan. Zij hopen op respect voor hun privacy. Beiden houden een voorlopige pers- en mediastop.”

Het tweetal stapte in 2010 in het huwelijksbootje. Zij gaven elkaar het ja-woord in Italië, nabije Florence. In 2015 kregen zij een zoontje, Xess Xava.

Bron en beeld: ANP