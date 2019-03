Wesley Sneijder reageert voor het eerst op scheiding

Het was gisteren het nieuws van de dag: Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau gaan scheiden. Op Instagram heeft de voetballer nu voor het eerst gereageerd op de break-up.

In het Instagram-bericht neemt Wesley de schuld op zich. ‘Ik heb het verknald. Meerdere keren,’ schrijft hij.

Privacy

Daarnaast doet de vader van Xess Xava het verzoek om het voormalige stel niet te bestoken met berichten. ‘Mijn gezin verdient rust. Ik vraag nogmaals om respect voor onze privacy. We zijn nog niet gescheiden.’

Wes en Yo waren negen jaar samen. Het showbizzkoppel stapte in 2010 in het huwelijksbootje. Ze gaven elkaar het jawoord in Italië, nabij Florence. In 2015 kregen zij een zoontje, Xess Xava.

Lees ook: Showbizzland in rep en roer: Wesley en Yolanthe gaan scheiden

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: ANP