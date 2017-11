What?! De peperdure iPhone X is breekbaarder dan ooit

Het is een pareltje, de iPhone X. Met z’n gezichtsherkenning, strakke design en supergoeie camera dromen we ervan om er zelf een in gebruik te nemen. Helaas zit er een flink prijskaartje aan de telefoon. En dat blijkt niet het enige nadeel te zijn.

Met een verkoopprijs van 1159 euro is de iPhone X Apple’s duurste telefoon. Hoewel je zou verwachten – of in ieder geval zou hópen – dat dit model ook kwalitatief het hoogst scoort, is dat niet helemaal waar: de nieuwe telefoon is van alle iPhones het breekbaarst. Dat blijkt uit een test van het Amerikaanse bedrijf SquareTrade.

Zonde of niet, maar SquareTrade liet voor de test allerlei soorten smartphones vallen om te checken of ze tegen een stootje kunnen. Dat bleek bij de iPhone X niet het geval: het toestel brak meteen. ‘Ondanks Apple’s bewering dat het glas van de iPhone X het meest duurzame glas ooit is, is dit de meest breekbare iPhone die we tot nu toe hebben getest,’ aldus Jason Siciliano van SquareTrade.

Dat de telefoon zo snel kapotgaat, is niet vreemd: de buitenkant van de nieuwste iPhone bestaat vrijwel geheel uit glas – dus ook de achterkant. Bij de eerste val plat op de grond breekt het scherm direct, aldus SquareTrade. Het gevolg: niet alleen het scherm, maar ook de gezichtsherkenning werkt niet meer. Opvallend is dat een val op de zijkant de meeste schade oplevert.

SquareTrade doet de valtest regelmatig met nieuwe toestellen en stelt vervolgens een breekbaarheidsrisico vast. Die van de iPhone X is hoog: 90 procent. Ter vergelijking: de iPhone 7 kreeg een score van 50, de 7 Plus behaalde 60.

Toch een iPhone X aanschaffen? Dan is een screenprotector of hoesje wel aan te raden.

Bron SquareTrade, AD | Beeld Shutterstock