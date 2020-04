De dag die je wist dat zou komen: WhatsApp komt binnenkort met een functie die video- en voice-groepsgesprekken met meer dan vier deelnemers mogelijk maakt.

WhatsApp

In de bètaversie van de app zijn ze al aan het proefdraaien met de nieuwe functie. Daar kunnen videogroepsgesprekken nu met maximaal acht mensen gevoerd worden.

Coronacrisis

Wanneer de nieuwe functie beschikbaar wordt, is nog niet duidelijk. Wel lijkt WhatsApp vanwege de coronacrisis haast te maken met de nieuwe functie. Ook is de populaire chat-app sinds de crisis druk bezig geweest met het indammen van doorgestuurde berichten om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Los van het coronavirus heeft WhatsApp sinds maart een donkere modus, die zich aanpast aan dezelfde instelling op besturingssysteemniveau.

Run op videobeldiensten

Toen het kabinet donderdag 13 maart mensen opriep om zoveel mogelijk thuis te blijven, schoot de interesse in meerdere videobeldiensten sky high omhoog. Niet alleen bedrijven zochten naarstig naar een oplossing om in contact te blijven met collega’s, ook families gingen op zoek naar een manier om te communiceren met bijvoorbeeld opa’s en oma’s op afstand.

Met name de interesse in Skype (Microsoft) was hoog, gevolgd door Zoom van het gelijknamige Amerikaanse bedrijf. Andere diensten waarin de interesse toenam waren Hangouts (Google) en FaceTime (Apple). Daarnaast is ook de app HouseParty flink gestegen in populariteit. Je zou je kunnen vragen waarom WhatsApp niet eerder met een goede groepsfunctie kwam…