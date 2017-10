Met onze smartphones kunnen we woorden vertalen, taxi’s volgen, facetimen, eten bestellen en praten tegen Siri of andere virtual assistants. Maar hoe kan het dat we nog niet kunnen bellen met meerdere mensen tegelijk? Wat de reden ook moge zijn, er komt nu verandering in: groepsbellen via WhatsApp komt eraan.

Groepsbellen

Net als Facebook en Instagram wil WhatsApp blijven vernieuwen om zo populair mogelijk te blijven. Waar Instagram dat deed met haar stories en polls en Facebook met livestreams, breidt WhatsApp haar assortiment nu uit met de functie groepsbellen. Dit betekent dat je met meerdere mensen tegelijk kunt bellen. Hoe leuk is dat?

This message was deleted

Naast de functie groepsbellen komt WhatsApp ook met een andere welkome functie: het intrekken van appjes. Hiermee kun je appjes waar je instant spijt van hebt direct intrekken. Bijvoorbeeld wanneer je een roddel naar de verkeerde stuurt of wanneer je in je dronken bui je ex iets stuurt. De ontvanger krijgt dan alleen de melding ‘this message was deleted’. Wel zo eerlijk!

Bron: HLN | Beeld: iStock