Netflix-serie ‘When They See Us’ zo heftig dat acteurs mentale hulp nodig hadden

Het is bijna dertig jaar geleden sinds vijf tieners voor het eerst over een verkrachting in Central Park, New York werden ondervraagd. Kort daarna werden ze de Central Park Five genoemd. Nu komt Netflix met de vierdelige serie When They See Us over dit heftige verhaal.

De mini-serie vertelt het echte verhaal van Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana en Korey Wise. Deze vijf tieners werden in het voorjaar van 1989 opgepakt, verhoord én veroordeeld voor een verkrachting waar zij niets mee te maken hadden. Het duurde maar liefst tien jaar voordat ze werden vrijgesproken.

When They See Us

When They See Us vertelt in vier delen het verhaal over het jarenlange proces van de Central Park Five, deze naam kregen de vijf jongens nadat zij werden veroordeeld voor het verkrachten van de 28-jarige Trisha Meili. Zij overleefde de aanval, maar lag wel 12 dagen in coma. Heel Amerika was in shock van de misdaad. Het land leefde massaal mee, wat voor enorm veel media-aandacht zorgde.

Mentale hulp

Actrice Niecy Nash, die de moeder van Korey speelt vertelt aan The Hollywood Reporter dat de hele cast de mogelijkheid had om met een therapeut te praten. Ze vertelt: ‘Het was vooral zwaar toen de jongens op wie de serie gebaseerd is op de set waren. Het is hún verhaal wat wij vertellen! Ik liep vaak de set af met de gedachte: ‘Ik kan niet meer. Breng alsjeblieft de humor terug!’ Maar ja, we zijn allemaal zo gedreven dat we onze eigen gevoelens opzij hebben gezet om het verhaal te kunnen vertellen. Dat is veel belangrijker.’

Vanaf 31 mei staat-ie op Netflix. Bekijk hier alvast de trailer:

