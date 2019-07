Waar is Whitney Port in The Hills: New Beginnings gebleven?

Inmiddels zijn er alweer vijf afleveringen verschenen van het nieuwste seizoen van The Hills: New Beginnings. Brody, Speidi, Audrina, Stephanie Pratt en zelfs Jason en Frankie geven allemaal acte de présence. Maar waar is Whitney Port gebleven? Zij is al een aantal afleveringen niet in beeld gekomen.

In de eerste aflevering – en vooruit, ook enkele minuten in de tweede aflevering – was Whitney Port, de voormalige bff van Lauren Conrad, nog wel te zien. Maar in de afleveringen die volgden, was er geen spoor meer te bekennen van de 34-jarige realityster. Het kan zijn dat het je niet eens is opgevallen, want traditiegetrouw trekt Stephanie alle aandacht naar zich toe. Lees: Stephanie strooit zout in oude wonden en trekt nieuwe wonden keihard open.

Where’s Whitney?

Maar terug naar Whitney: waarom is ze niet te zien in de afleveringen? En waarom verschijnt ze niet op de feestjes waar de rest van de cast wel verschijnt? Het antwoord is simpel: ze is niet uitgenodigd.

Op haar YouTube-kanaal kijkt ze iedere week samen met haar man Tim Rosenman de nieuwste aflevering van The Hills: New Beginnings terug. Dat zorgde voor de nodige ironie: bij het kijken naar de vierde aflevering kwam ze erachter dat de volledige cast wordt uitgenodigd voor feestjes van Spencer en Brody, maar Whitney wist van niets. En aangezien een groot deel van de drama en opnames daar worden gemaakt, is Whitney nergens te bekennen.

Toch kunnen alle fans van Whitney hun hart ophalen: naar verluidt is Whitney aka De Meest Normale in de aankomende aflevering wel weer te zien. Tenminste, met die cliffhanger sluit ze haar laatste vlog af.