Whoopi Goldberg start kledingmerk voor haar eigen figuur: ‘Ik besefte plots dat ik vast niet de enige ben’

Met haar 63 lentes jong is Whoopi Goldberg al een aantal jaar een graag geziene gast op de internationale modeweken. Toch lukte het Whoopi – die op het oog overal maling aan lijkt te hebben – vaak niet om leuke kleding te vinden waarin ze zich comfortabel voelt. Toen ze besefte dat ze daarin vast niet de enige was, was het idee voor haar kledinglijn geboren.

Whoop, there it is: Dugbee

Whoopi Goldberg ging op vakantie naar Griekenland en nam mee…? Teleurstellend weinig, want de actrice vond maar niet de juiste items om te dragen. Daarom kwam ze op het idee om een eigen merk te starten; Dugbee.

Size-inclusive

Hiermee wil ze kleding maken die voldoet aan criteria waaraan eerder nog niet werd voldaan. ‘We maken kleren die aan alle gebreken tegemoetkomen die Whoopi zelf ondervindt tijdens het shoppen. Denk aan mouwen die we breder maken, zakken die we dieper maken en hemden die we langer maken,’ aldus haar zakenpartner Gary Wassner tegenover Business of Fashion.

Het was ook die zakenpartner die Whoopi overtuigde om groter te denken. Oorspronkelijk zou Whoopi met een kleine capsulecollectie van start gaan, maar nu richt Dugbee zich op een groot publiek: vrouwen in alle maten en vormen. De items zijn specifiek ontworpen zodat ze elk lichaamsfiguur flatteren. Wat dat mag kosten? Prijzen variëren tussen de 80 en 350 euro. Hieronder alvast een voorproefje.

