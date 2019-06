Whoops: Bella Thorne huilt om ‘slutshaming’ door Whoopi Goldberg

‘If you’re famous, you should not take nude pictures.’ Het is een opvallende uitspraak van Whoopi Goldberg naar aanleiding van de gehackte foto’s van Bella Thorne. Hiermee doet Whoopi in haar programma The View een flinke duit in het victim blaming-zakje. Reden genoeg voor de 21-jarige Bella om op Instagram Stories in tranen uit te barsten.

Eerder deze week verscheen Bella Thorne in de headlines, toen ze ervoor koos om haar naaktfoto’s zelf te publiceren op Twitter nadat ze hiermee gechanteerd werd. Ze schreef toen: ‘Fuck jou en de macht die je over mij denkt te hebben. Ik ga hierover schrijven in mijn volgende boek.’ Daarbij plaatste ze meerdere screenshots van de sms’jes van de afperser en haar eigen topless foto’s. ‘In de laatste 24 uur ben ik bedreigd met mijn eigen naaktfoto’s. Ik voel me vies, ik voel me bekeken, ik heb het gevoel dat iemand hetgeen ik met een speciaal persoon wilde delen heeft weggenomen.’

In haar talkshow The View geeft de 63-jarige Whoopi haar kijk op Bella’s situatie. Haar mening? ‘Als je beroemd bent, moet je geen naaktfoto’s maken, omdat je weet dat die ergens in de cloud terechtkomen waar hackers er zo bij kunnen.’

Die uitspraak is bij Bella helemaal verkeerd gevallen. ‘Ik zou te gast zijn bij The View, maar eerlijk gezegd heb ik weinig zin om mezelf te laten afzeiken door een paar oudere vrouwen die commentaar hebben op mijn lijf en seksualiteit. Toen ik dit gesprek zag, waar het over mij ging, voelde ik me heel slecht over mezelf. Ik hoop dat je nu gelukkig bent, Whoopi. Ik hoop dat je zo f*cking happy bent, want ik kan alleen maar denken aan jonge mensen van wie er ook dergelijke foto’s gehackt worden en die daarna zelfmoord plegen,’ aldus Bella.

The blame game is geen spelletje

