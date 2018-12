Who’s next: Zweedse influencer valt finaal door de mand met slecht bewerkte foto’s

Wat valt er nog te zeggen over het magische beroep dat influencen heet? Dankzij documentaires als Follow Me over de bubbel die Instagram heet, weten we inmiddels dat likes, volgers en comments te koop zijn. Ook weten we dat filters –vooral die poederroze – eerder regel dan uitzondering zijn. En we weten dat de concurrentie moordend is. Immers, anno 2018 wil (bijna) iedereen influencer zijn. Toch weet de Zweedse Johanna Olsson nóg een stapje verder te gaan.

Met 511.000 volgers én een blauw vinkje mag Johanna Olsson zich een serieuze influencer noemen. En zoals het een echte influencer betaamt, hopt ook Johanna van idyllische plekjes naar paradijselijke hotspots. Dubai, Rome, Parijs, per helikopter of private jet, Johanna is living the life. Toch valt ze nu keihard door de mand: een groot aantal foto’s op haar account blijkt nep te zijn.

Zo is er een foto waarbij Johanna flaneert over de Parijse avenues. Met haar torenhoge benen poseert ze op een brug over de Seine, maar wie goed kijkt… Die ziet dat haar voeten boven het wegdek zweven en dat ze geen schaduw heeft.

Wie vervolgens verder scrollt door Johanna’s feed, ziet dat bij meer foto’s de belichting en de achtergronden niet kloppen. Door alle ophef – veel volgers reageerden met teleurgestelde reacties onder haar foto’s – werd Johanna deze week uitgenodigd in een Zweeds praatprogramma om uitleg te geven. Ook hier bleek ze zich niet te kunnen meten aan de realiteit, want volgens Johanna hoort dit er gewoon bij. ‘Er zijn wereldwijd honderden collega’s die hetzelfde doen om mooier in beeld te komen. Ik heb inderdaad een beetje gesjoemeld met die Parijs-foto’s. En toegegeven, ik heb fotobewerkingsprogramma’s nog niet helemaal onder de knie.’

View this post on Instagram Friday feels 🇫🇷 A post shared by Johanna Emma Olsson (@johannaeolsson) on Oct 12, 2018 at 7:02am PDT

Je zou denken dat Johanna na alle commotie haar lesje heeft geleerd. Maar neen, ze zweeft nog volledig in haar instabubbel. Onder een aantal foto’s die ze bewerkt heeft, heeft ze de reacties uitgeschakeld. En ze ging – volgens haar followers – deze week opnieuw in de fout met een aantal foto’s in de Zwitserse sneeuw. ‘Jammer, wederom honderd procent nep en photoshoppen kun je helaas nog steeds niet,’ reageerde een van haar volgers. Haar reactie? ‘Ik heb onvoldoende geld om een goede fotobewerker in te huren. Die komt er vanzelf wel.’ En dat staat haaks op de luxe die ze wil uitstralen… Instagram, het blijft een gek dingetje.

View this post on Instagram 🌬 Ice cold A post shared by Johanna Emma Olsson (@johannaeolsson) on Dec 17, 2018 at 9:07am PST

Bron: AD, beeld: Instagram