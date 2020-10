WIDM aflevering 6: hangt het zwaard van Damocles boven het hoofd van de Mol?

Ja lieve Molloten, het seizoen van WIDM komt bijna tot zijn eind. We hebben aflevering 6 immers alweer achter de rug. Maar de zoektocht naar de Mol lijkt nog lang niet voorbij: dit zijn alle hints van afgelopen zaterdag.

Lees ook:

Niet naar de volgende ‘Ron’de: ‘Soms heb ik wel de klungelige kandidaat uitgehangen’

Allereerst, Nikkie die als een ware Napoleon poseert voor haar helikopter. Hand in de zak, opgesloten op Elba: kán het nog duidelijker, makers van Wie is de Mol? Bekijk hier het alleszeggende beeld.

WIDM aflevering 6

Nou, even los van deze aanwijzing, draagt de beauty goeroe ook wéér haar schakelketting. Maar ook Tygo kan er deze keer wat van. Hij gaat namelijk ook voor een armband die verdacht veel lijkt op de keten die ze door moeten zagen. De twee zijn ondertussen druk om zichzelf te bevrijden, maar breekt een van de sloten niet op een nogal bijzondere plek los? Eind goed, al goed: Tygo en Nikkie komen los en rennen als twee dartelende hertjes hun vrijheid tegemoet.

Tekst gaat verder onder de tweets.

Die laatste ketting breekt wel op een hele bijzondere plek af

🤔 #widm #wieisdemol pic.twitter.com/aLWioqKtfU — WieisdeMolHints.nl (@WIDMHints2020) October 10, 2020

Wanneer de mac nog open is na het stappen. #widm pic.twitter.com/rHcqxcv4Wy — Tim Schaap (@timmieschaap) October 10, 2020

Wie heb ik aan de lijn?

Dan moeten we het ook nog hebben over het gedoe met de telefoons. Já het regende, já ze hadden haast, maar je kan ons niet vertellen dat er geen opzet in het spel was. Jeroen, we kijken naar jou. Want wilde Kijk in de Vegte ook niet vooral heel snel aanwijzingen vinden en het geld links laten liggen? Tel daarbij op dat-ie maar wat graag Patrick weg wilde krijgen van de wensput en je snapt: we hebben een Mol in het vizier.

Jeroen en Patrick wanneer ze doorhebben dat ze allebei een telefoon hebben #widm pic.twitter.com/PaiSwk5ATe — Ann loves Fatimah ²⁸ (@canyonhabitvol6) October 10, 2020

Uitsluiten

Toch kunnen we nog op een simpelere manier tot dé saboteur van dit jaar komen. We horen namelijk goed op welke Mol de kandidaten zaten tijdens de test. Peggy kan het in dit geval haast niet zijn, aangezien zowel Ron als Patrick haar aanwezen bij de allesbepalende laatste vraag. Waarom zij dan toch door is? Hoogstwaarschijnlijk omdat ze op een man zat, wat zou betekenen dat Jeroen óf Tygo de Mol is. Maar ook Nikkie staat nog hoog op het verdachtenlijstje. Oftewel: we zijn na aflevering 6 van WIDM nog steeds niet heel veel wijzer.

Opvallend aan de test uitslag:

– Peggy zat vol op Ron en is alsnog door.

– Patrick en Ron zaten beide op Peggy.

– Jeroen zat vol op Nikkie en is door. Conclusie:

Nikkie of Jeroen moet dan de Mol zijn. Peggy valt dus af als potentiële mol.#WieisdeMol #widm #MolTalk — Wie is de Mol? Clues (@widm_clues) October 10, 2020

Je ouders na een telefoontje van je mentor #widm pic.twitter.com/gNzBjzB0db — Paul Peeters (@palpeet) October 10, 2020

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief