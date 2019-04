‘WIDM’-fans opgelet! Je kunt nu meewerken aan het volgende seizoen

Wie is de Mol?-fans krijgen nauwelijks tijd om het afgelopen seizoen en de onthulling van Merel als Mol te verwerken. De makers van het programma zijn nu namelijk al met een nieuwe uitdaging gekomen. Een mogelijkheid waarbij jij, als WIDM-fan, kunt meewerken aan het nieuwe, twintigste seizoen.

Molgeld

Fans van het programma mogen nu namelijk meedenken over het ontwerp van de biljetten die zullen worden gebruikt als ‘Molgeld’. Iedereen is welkom om een ontwerp in te sturen. Vervolgens zal de ontwerper de beste inzending in het uiteindelijke ‘Molgeld’ verwerken.

Er zit geen prijs aan deze wedstrijd verbonden. Wel wordt de winnaar genoemd op het Instagram-account van WIDM. Wil je meedoen? Dan moet je snel zijn! De ontwerpen moeten namelijk voor 29 april al binnen zijn.

Het twintigste seizoen van Wie is de Mol? wordt ergens in de komende maanden opgenomen. Wie de kandidaten zijn, is natuurlijk nog een mysterie.

Bron: Flair | Beeld: AVROTROS