WIDM Hints aflevering 2: valt Joshua compleet door de mand?

Zaterdag was het tijd voor aflevering 2 van WIDM en ja, ook hier zijn weer heel wat hints in te ontdekken. Het muziekdoosje hebben we al genoemd, maar er is nog veel meer. En daarbij kijken we vooral naar Joshua.

Niet alleen de Snollebollekes gaan van links naar rechts, maar ook de zanger lijkt wat moeite te hebben om de twee uit elkaar te houden. In de allereerste opdracht zit hij gezellig tegen Florentijn te praten, terwijl hij de dames juist door het spel heen moet loodsen.

Als je niet staat op te letten met pannenkoeken bakken… #WIDM pic.twitter.com/a3gK58P5rg — Marcel Steeman (@msteeman) January 9, 2021

WIDM hints aflevering 2

Kleine hint, met je linkerhand kun je een ‘L’ maken. Helpt misschien. Wanneer dan vervolgens in de spooky – maar fantastische – opdracht met de ballerina’s de vraag ‘Wat is links en wat is rechts?’ op de muur staat, móet dit toch wel een aanwijzing zijn? Het kan trouwens zo zijn dat dit juist wees naar de muziekdoosjes.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Wieisdemolhintsnl (@wieisdemolhintsnl)

Versplinterd

Maar als Joshua dan óók nog eens een bondje met Splinter aan wil gaan, lijkt de tunnelvisie compleet. Het kan natuurlijk oprecht zijn, maar even eerlijk: is het dat ooit? Denk terug aan Jeroen die Ellie voor hem liet liegen, omdat hij uiteindelijk gewoon de Mol bleek te zijn.

Ik bij iedereen in de supermarkt #widm pic.twitter.com/ihdo2aVny7 — corona vaccin stan account ✨ (@hetisemma) January 9, 2021

Thumbs up

Oké even weg van Joshua, want er gebeurde nog veel meer verdachte dingen. Zo liet Lakshmi iedereen de duimpjes opsteken voor de camera, waardoor Renée achteraf de verkeerde hint aanwees en er geld in de pot kwam. Nu lijkt dat niet zo Mollerig, maar wat als ze toch al wist dat er op een later moment nog minbedragen binnen konden worden geramd, euh, gesleept. Zelfde verhaal voor Florentijn trouwens.

Voorbeeld

De titels van de aflevering zijn altijd heerlijk cryptisch en vertellen vaak wel íets. Deze keer? ‘Voorbeeld’. Lekker onduidelijk, maar Molloten denken er een hint in te hebben gezien. Wie staat er namelijk vóór een ‘beeld’ in de leader? Juist, Renée Fokker. Het kan natuurlijk ook wijzen naar de kandidaten die het voorbeeld van de Mol volgen. Duimpjes omhoog dus maar!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Wieisdemolhintsnl (@wieisdemolhintsnl)

