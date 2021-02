WIDM hints aflevering 8: nóg meer geld uit de pot en niemand te vertrouwen

Met de finale om de hoek, was aflevering 8 van WIDM hét moment om nog even wat geld binnen te harken. Maar niks blijkt minder waar: er gaat juist weer een flink bedrag uit de pot. Geen idee meer wie De Mol is? Wij ook niet. Misschien dat deze hints nog kunnen helpen.

Voor de eerste opdracht moeten Charlotte en Rocky over een sterke maag beschikken, want god oh god, we worden al misselijk bij het kijken naar de beelden. Maar waar de voetbalster luid en duidelijk de letters doorgeeft, is de journaliste vooral, euh, aan het gillen. Geef haar eens ongelijk.

WIDM hints aflevering 8

Molloten hebben daarom proberen te achterhalen waar de puzzel is fout gelopen. Zowel Renée als Splinter heeft er een potje van gemaakt, maar er zit natuurlijk nog maar één van hen in het spel. En dat zou betekenen dat misschien wel de actrice buiten het zicht nog wat stukken op de foute plek heeft gelegd. Daarnaast werkt ze natuurlijk ook niet met de ‘D’ van Dirk tijdens het doorgeven van de zetten, waardoor een vergissing snel gemaakt is.

Titel van de aflevering

Uit de theateropdracht blijkt niet echt een aanwijzing te halen, máár: uit de titel van de aflevering wel. Die is namelijk ‘In een klap’. En wie haalt er wéér ‘in één klap’ geld uit de pot? Juist, Charlotte. Door haar is de toekomstige winnaar ondertussen al 7000 euro misgelopen en als Mol zou het natuurlijk een briljante zet zijn. Geef Splinter maar de schuld ja.

Jokers

Splinter laat de vrijstelling aan zijn neus voorbij gaan én pakt daarmee geen plek in de finale. Dag punten in de app. Maar wacht even: iedereen had jokers, behalve Rocky. Hoe kan het dat zij dan tóch door is? Ze kan natuurlijk de vragen beter hebben ingevuld, maar het kan ook zijn dat de minst verdachte deelnemer ever iedereen voor de gek heeft weten te houden. Het zou wel de plottwist zijn van dit seizoen. Hoe dan ook, één ding is nu zeker: De Mol is een vrouw.

Mijn voorspelling voor volgende week:

– De mol is een vrouw

– De winnaar is een vrouw

