WIDM hints aflevering 9: wie moeten we nu nog verdenken?

Charlotte stond hoog op het verdachtenlijstje van veel kijkers in Nederland. Maar helaas, zij blijkt verliezend finalist. Daarmee wordt het dus nog spannend, want: is Rocky óf Renée de Mol van dit seizoen? Voor de allerlaatste keer zijn dit de hints in WIDM van aflevering 9.

Maar ja, kun je nog écht aanwijzingen vinden in de aflevering zo net voor de grote ontknoping? Iedereen doet wel een beetje verdacht. As usual.

WIDM hints aflevering 9

Nou goed, de kandidaten konden nog even wat geld binnenharken bij de allereerste opdracht. Op een step en later door te fietsen, moesten ze verschillende opdrachten uitvoeren. Renée wilde even laten zien dat ze heus óók wel stoer kan zijn, maar daardoor verspillen ze heel wat tijd. Sowieso is de actrice gewoon een beetje onhandig op momenten dat het haar uitkomt. Een tactiek die natuurlijk wel vaker werd gebruikt door de Mol.

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door @demolwidm (@demolwidm)

Topsport

Maar dan naar onze mening de ultieme Molactie: Rocky die niet haar fiets in wil leveren voor honderd euro. Je zou als argument kunnen gebruiken dat zij al een paar keer op en neer is geweest, maar kom op: als topsportster kan ze toch wel één kilometer rennen? Vervolgens haalt ze in de grot – met ál die kaarsjes, arme stagiaire – wel nog geld uit de pot, maar besluit vervolgens de aanwijzing niet nodig te hebben. Rare actie.

Tekst gaat verder onder de tweets.

Je gaat me niet wijsmakendat Rocky niet ook gewoon kon hardlopen #widm — Lene Makkink (@picsbylene) February 27, 2021

Respect voor de stagiair die al die kaarsjes heeft neer moeten zetten.#widm — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) February 27, 2021

Iedereen heeft het over de lichtjes in de mijn, maar remember seizoen 14 toen een hele zee vol stond met flesjes met kaarsjes #widm pic.twitter.com/H3TLPohTkw — MevrouwSalty (@MevrouwSalty) February 27, 2021

Rocky die het geld wel even uit de pot haalt, maar er vervolgens niks mee doet omdat ze de 'hint niet nodig heeft' doet me weer helemaal twijfelen aan mijn Renéetunnel. #widm pic.twitter.com/3Yhod0okng — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) February 27, 2021

Geen tekst

Renée ging ook voor een hint, maar hoe ze ook met de kaars op de envelop scheen, er verscheen geen tekst. De Mol gaat natuurlijk nooít naar huis, dus dat betekent dat de beste vrouw natuurlijk helemaal geen aanwijzing nodig heeft. Tel daarbij op dat ze tijdens de executie weer in het midden zat (de Mol zit in jullie midden, remember?) én ze heeft het over een ander leven in het gesprekje met Rik. Wij zouden het een saaie ontknoping vinden als de actrice de saboteur blijkt te zijn, maar het kan haast niet anders, toch?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door @demolwidm (@demolwidm)

De mol is weer in hun midden he… #widm pic.twitter.com/DZ0vQOzvC3 — Saskia Wekema (@swekema) February 27, 2021

Wanneer je alle onesies van Marije kapot hebt geknipt en er een pakje van hebt gemaakt.#widm pic.twitter.com/QloiTVPddY — Starbuck (@starbuck68) February 27, 2021

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief