Recht de tunnel in: verklapt deze bijzondere zin de identiteit van de Mol?

Hoewel Jeroen voor ons gevoel nog maar net tevoorschijn kwam onder de hoge pet, euh, hoed, is het spel weer begonnen. Het 21ste seizoen van WIDM ging zaterdagavond van start en wát een eerste aflevering. Maar wacht even, wat zeggen deze hints over de identiteit van de Mol?

Alle kandidaten beginnen los in een aparte kamer. Krijgen wij sterk ‘Wij zijn niet in Kiev, vriend’-vibes van, als je het ons vraagt. Toch blijken ze meteen hun medespelers te ontmoeten en is niemand uiteindelijk ‘de Ron’. Gelukkig maar.

Aflevering 1 is eigenlijk altijd Wie is de Ron. #widm — Chagenijn (@ChageNijn) January 2, 2021

WIDM hints

Iedereen keert de kamer ondersteboven en komt dan voor een duivels dilemma te staan. Verkoop je je ziel meteen aan de Mol of wacht je daar nog even mee? De meeste kiezen voor dat eerste, tot groot ongenoegen van Marije. Gelukkig is altijd níets wat het lijkt in dit programma en hebben de overige deelnemers juist de grootste troef in handen. Maar wacht even wat zegt Rik nu tegen iedereen die wel een (nep) joker koos? ‘Mede dankzij jullie heeft de Mol vandaag 1.750 euro de pot kunnen houden.’ Dit zou kunnen betekenen dat de saboteur in het andere groepje zit. We kijken naar jullie Renée, Marije en Rocky.

Ook gewoon gelijk Name & Shame.

Rik heeft zero chill dit jaar. #widm #widm21 pic.twitter.com/8juQanQ8cl — Benji Builderman (@BenjiBuilderman) January 2, 2021

Lasergamen

Gelukkig hoeft in ieder geval niemand naar huis zonder een lekker potje laseren. Joshua is helemaal in zijn element, tot groot plezier van Twitter. De deelnemers kunnen een vrijstelling krijgen als ze iedereen af weten te schieten, maar dan besluiten ze ineens wél voor de groep te gaan. Hallo, voor die paar centen wil je echt wel zo’n groen schijfje in handen hebben hoor.

Ik weet al wat mijn entree gaat worden als de horeca weer open gaat. #widm #wieisdemol pic.twitter.com/DnIHeOBdmo — Jelmar Hekker (@jelmarhekker) January 2, 2021

Rik: kandidaten, jullie gaan lekker een potje lasergamen!

Joshua: hold my beer#widm pic.twitter.com/fLKqmLqldl — Thijmen van Hoorn (@HoornThijmen) January 2, 2021

Je mag elkaar nú neerschieten voor een vrijstelling! Ik had ze met de achterkant van het wapen zelfs nog knock-out geslagen…#widm #wieisdemol — Koningin Máxima🔸 (@MaximaKoningin_) January 2, 2021

Wanneer je als enige in de kamer de grap snapt#widm pic.twitter.com/erBeKOXbM7 — Starbuck (@starbuck68) January 2, 2021

Lekker met de meiden… fietsen

Tijdens de laatste opdracht is het tijd om te fietsen én vooral bordjes te onthouden. Toch is het vooral hier waarin de grootste hint der hints schuilgaat in WIDM. Want waar er bij anderen bijvoorbeeld staat ‘Marije wilde in eerste instantie wel de Mol zijn’, leest het zinnetje van Lakshmi toch net wat anders én verdachter. ‘De Mol wilde Lakshmi in eerste instantie wel zijn.’ Is dit een aanwijzing? Ook Erik zijn bordje roept vragen op. Hij zou namelijk voor een dag graag Napoleon zijn en waar waren de kandidaten vorig seizoen, juist, op Elba.

nieuwste ANWB reclame voor de Veluwe gelekt #widm pic.twitter.com/sqte26O6uR — Pleun (@pleunu) January 2, 2021

Als je net op het toilet gaat zitten en beseft dat je telefoon nog op tafel ligt.#widm pic.twitter.com/OuL72OycgO — Daan Jongen (@Daanjongen) January 2, 2021

In het vorige seizoen gingen de kandidaten naar Elba, waar Napoleon naartoe verbannen was. Toeval? #wieisdemol #widm pic.twitter.com/WgskfSZG1J — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) January 2, 2021

Test en executie

Tijd voor test en executie. Florentijn haalt nog even zijn molboekje tevoorschijn met daarin het personage Krtek. Ja, weten dat het een creatief type is, maar om nu letterlijk een mol in je notitieblokje te hebben, is wel héél obvious. Helaas moet Remco het spel verlaten en dat betekent ook een bloedbad bij kijkers thuis. Nooit al je punten meteen op één iemand inzetten jongens, nooit.

Florentijn heeft in zijn molboekje Tsjechische strippersonnage Krtek. Krtek is de mol. Florentijn ook? #widm pic.twitter.com/cXX335HMfx — Crimea Inside (@Made_in_yalta) January 2, 2021

