Opdracht al klaar of nog niet: zo weten de WIDM-deelnemers dat de tijd erop zit

Wij als kijkers zien natuurlijk zo af en toe een klok in beeld, maar ook de deelnemers snappen precies hoeveel tijd ze nog hebben. ‘Nog vijftien minuten’, hoor je dan Splinter of Joshua tussendoor een keer schreeuwen. Dit is hoe ze weten in WIDM dat een opdracht klaar is.

In de Wie is de Mol? Podcast kom je álles te weten over het programma. Zeker als Rik van de Westelaken wat trucjes uit de doeken doet van regisseur Rick McCullough.

WIDM opdracht klaar

Want eigenlijk is het heel simpel te verklaren hoe de kandidaten een besef van tijd hebben tussen het rennen en vliegen door. De regisseur blijkt nogal, euh, hard te kunnen roepen. De presentator van WIDM kan er wel om lachen: ‘Waar je ook staat op de set, je hoort het.’

Horloge op zak

En McCullough is goed bij de tijd, ondanks dat hij nogal altijd klok kijkt op een horloge dat hij kocht voor de allereerste reeks. Maar het is een speciale variant, zodat hij éxact tot op de seconde weet hoe lang de deelnemers nog hebben voor het spel. ‘Het is een horloge met een hele goede secondewijzer en minutenwijzer, zodat hij precies weet hoeveel speeltijd er nog is’, aldus Rik.

Onzichtbaar

Hoewel er dus zeker wel tussendoor af en toe wat aanwijzingen worden geroepen qua hoelang ze nog hebben, horen wij dat als kijkers natuurlijk nooit. Slimme montage, wat natuurlijk sowieso het geval is bij de show. Anders hadden we de saboteur állang ontmaskerd.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief