Oeps: bij deze WIDM-opdracht moest flink geïmproviseerd worden

Drukte

Deze beelden zijn namelijk razend populair en erg belangrijk voor China. Niet zo gek ook dat mensen van heinde en verre komen om de collectie te bewonderen. Presentator Rik laat dan ook weten in de podcast van het programma dat het normaal erg druk is op dit plein, maar dat ze toch de opdracht hebben moeten aanpassen. ‘Dat gebeurt niet vaak, maar het gebeurt regelmatig dat opdrachten niet door kunnen gaan. En in dit geval waren ze tijdens de research reis bij het plein geweest, toen stond het bomvol met duizenden mensen.’

Verlaten plein

Maar door de hitte – het was die dag meer dan veertig graden – was het juist helemaal uitgestorven op dit plein. Rik: ‘Het was echt bloedje heet dus er waren maar pak ‘m beet twintig à dertig mensen. En daar konden we de oorspronkelijke opdracht niet mee doen.’ Gelukkig is het team creatief en kwamen ze met deze opdracht. ‘Als je de geschiedenis van Wie is de Mol? een beetje kent, dan weet je dat in het verleden een soort gelijke opdrachten zijn gedaan. Maar dit is er net eentje met een twist.’



Bron: Boulevard | Beeld: Avrotros