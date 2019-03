Nog meer antwoorden: deze kandidaat verstopte de buis in ‘WIDM’

Molloten bleven nog met veel vragen zitten na de ontknoping. Gelukkig kon Mol Merel al onthullen hoe het nu zat met de opdracht met de stokjes, maar er gebeurden veel meer verdachte zaken waar we nooit antwoord op hebben gekregen. Zo ook de verstopte buis in aflevering drie.

Even om je geheugen op te frissen: in deze opdracht moesten de kandidaten met verschillende blokken een verhoging vormen. Met de buizen die uit de constructie gehaald konden worden, werd uiteindelijk een trap gevormd zodat Sarah het geld kon pakken. Alleen lag er ineens één van deze buizen verstopt in het gras.

Niet op de buis

Wie daar toen de schuldige aan was, zagen we nooit op de buis (ha.ha), maar we worden nu eíndelijk uit ons lijden verlost. Op de WIDM-fandag werden de kandidaten nog eens flink aan de tand gevoeld en daaruit blijkt dat… Niels(on) degene was die de buis wist weg te moffelen. Pfoe, kunnen we weer rustig slapen.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: AVROTROS