We herinneren het ons nog goed: het 28-pagina’s tellende artikel van Jessica Pressler in New York Magazine. Een geweldig verhaal in geweldige woorden opgeschreven. Over Anna Delvey, de zogenaamde it-girl die de New Yorkse upperclass meesterlijk oplichtte.

Wie is Anna Delvey?

Nog nooit van Anna Delvey gehoord? Geen zorgen, we praten je even bij. Bovendien wordt haar bijzondere verhaal binnenkort door Netflix verfilmd, dus je bent nog op tijd.

Afijn, Anna Delvey dus. Die stiekem eigenlijk Anna Sorokin heet. Anna werd in 1991 in Rusland geboren en verhuisde in 2007, toen ze zestien was, naar Duitsland. Samen met haar jongere broer en ouders. In 2011 was ze klaar met de middelbare school en vooral: klaar om op avontuur te gaan.

Anna Delvey met de oprichter van Purple Magazine

Mejuffrouw Sorokin vertrok naar Londen, toen Berlijn en liep uiteindelijk stage bij Purple Magazine in Parijs. Haar ouders sponsorden haar in de vorm van een maandelijkse toelage. Het ging immers om een ‘investering in haar toekomst.’ Want, zo beloofde ze haar ouders, ‘the future is always bright’.

Van Anna Sorokin naar Anna Delvey

Nu begrijp je best dat wanneer je piepjong bent en gaat stage lopen bij een hip tijdschrift in Parijs, je in een heel nieuwe – betoverende – wereld terecht komt. Anna maakte kennis met ‘the scene’: artistieke grootheden, leuke tripjes, exclusieve mode-events en geld, heel veel geld. Tijd voor een nieuw imago, tijd voor een nieuwe naam, dacht Anna. En dus noemde ze zich vanaf dat moment Anna Delvey.

Als Anna Delvey dompelt ze zich onder in de wereld vol luxe en pralerij en denkt ze: dit smaakt naar meer. Ze pakt haar koffers in en vertrekt naar New York. Oftewel: de stad waar je maar weinig bent zonder geld. Maar, zoals Jessica Pressler prachtig omschrijft in haar artikel, dankzij Anna’s nonchalante houding en vlotte babbel worden de deuren van de invloedrijke kringen voor haar geopend. Tegen die tijd is Anna al een ervaren oplichtster.

Ze wordt een heuse it-girl in de upperclass kringen van New York en verblijft in het ene luxe hotel na het andere. Ze loopt van top tot teen in designer items. Givenchy, Gucci, Balmain, Anna heeft het allemaal. Ze doet zich voor als een Duitse erfgename. Niemand stelt veel vragen. Maar wat niemand weet is dat Anna geen rooie cent te makken heeft. Ze zou het zusje kunnen zijn van Billy McFarland, de fraudeur van Fyre Festival. Want ook Anna Delvey laat zich verblinden door alle rijkdom en kijkt simpelweg hoever ze kan komen met haar valse creditcards.

Dat gaat goed, verrassend lang gaat dat goed. Totdat Anna Delvey verstrikt raakt in haar eigen leugens. Luxe hotels, chique restaurants en peperdure winkels licht ze op voor duizenden euro’s. Totdat ze wordt ontmaskerd en ze eind vorig jaar gearresteerd wordt. Sindsdien zit de vast op Rykers Island, een van de beruchtste gevangenissen van New York. Afgelopen mei wordt ze veroordeeld voor twaalf jaar wegens oplichting, fraude en diefstal.

‘Inventing Anna’ op Netflix

Anna’s verhaal past helemaal in de tijd van nu: ook Anna wil shinen op Instagram. Net zoals de meeste grammers lijdt Anna aan logomania en wil ze het ene dure merk na het andere glas champagne showen op Instagram. Niet zo gek dat Netflix al snel besloot het verhaal van Anna te verfilmen. Titel: Inventing Anna, een tiendelige Netflix-serie.

De cast van Inventing Anna

En als de serie minstens zo goed wordt als dat artikel (echt, neem even een uurtje en lees dat artikel), dan begrijp je waarom wij hier halsreikend naar uitkijken. Afgelopen weekend maakte Variety de cast bekend en dat maakte de voorpret alleen maar groter. Lees maar mee:

Julia Garner, die we kennen van Dirty John en die onlangs een Emmy voor haar rol in Ozark won, kruipt in de huid van Anna.

De serie zal zich vooral focussen op Anna en haar relatie met een journalist. Anna Chlumsky, die je zou kunnen kennen van Veep, speelt de rol van de journalist die deels verantwoordelijk is voor Anna’s ontmaskering (en vermoedelijk verwijst naar Jessica Pressler).

Laverne Cox, die we kennen van Orange is the new Black, speelt Kacy Duke. Zij is in de New Yorkse celebrity kringen een beroemde personal trainer en raakt bevriend met Anna. Het is een van de weinige mensen die een echte vriendschap opbouwt met de oplichtster.

Katie Lowes, bekend van Scandal, speelt Rachel, een vriendin die Delvey blindelings adoreert. Tijdens hun vriendschap vernietigt Delvey bijna Rachel’s ‘baan, haar credibility en haar leven’. Vermoedelijk is deze vriendin in het echte leven Rachel Williams, een editor van Vanity Fair. Zij werd tijdens een reis naar Marokko voor duizenden euro’s opgelicht door Anne Delvey en schreep daar een stuk over op Vanity Fair. Ook schreef Rachel een boek met als titel: My Friend Anna, the true story of a fake heiress.

Last but not least: Alexis Floyd speelt Neff, die gebaseerd is op Neffatari Davis, de concierge van het Soho Hotel waar Anna maandenlang verbleef. In het artikel van Jessica komt zij uitgebreid aan het woord, aangezien ze dagelijks contact had met Anna.

Let the voorpret maar lekker door sudderen, hè Anna!

