‘Wie is de Mol?’ 2020: wordt de jubileum-editie grootser dan ooit?

Ja Molloten, we mogen weer bijna. Het speculeren kan dan ook al volop beginnen. Want Wie is de Mol? 2020 is een jubileum-editie en betekent dit dat het twintigste seizoen grootster wordt dan ooit?

We hopen van wel. Want de kandidaten die genoemd worden voor Wie is de Mol? 2020 beloven in ieder geval al weer veel goeds. Denk aan Dionne de Graaf, Leonie ter Braak, máár: de geruchten gaan ook dat Ron Boszhard een grandioze terugkeer mag maken in de jubileumeditie. En daarmee komen we meteen op de eerste speculatie.



Want net zoals bij Expeditie Robinson de geruchten gingen – die helaas niet waar bleken te zijn – dat in het twintigste seizoen oude bekenden hun opwachting mogen maken, is dat óók bij Wie is de Mol? 2020 het geval. Waarom? Nou, zo’n jubileumeditie moet natuurlijk wel spectaculair zijn en hóe vet zou het zijn als bijvoorbeeld alle Mollen op jacht moeten naar de über-Mol. Wij zien het wel zitten.

Molboekje

Je kunt in ieder geval weer als vanouds lekker in een tunnelvisie terecht komen en verdenkingen maken door het Molboekje. Deze is vanaf 26 november te koop bij bol.com en hierin kun je alles lezen over de kandidaten, maar ook ‘tips en tricks, leuke weetjes en interviews met (oud-)finalisten en Mollen, evenals een voorwoord en dagboekaantekeningen van presentator Rik van de Westelaken.’

Onthulling

Fans gokken dan ook niet dat dit boekje dé onthulling van alle kandidaten zal zijn. Nee, volgens hen is er maar een datum waarop dat kan gebeuren: 19 november. Waarom? Omdat het toen precies twintig jaar geleden is dat Wie is de Mol? voor het eerst te zien was op de Nederlandse televisie. Zou het?



