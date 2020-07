‘Wie is de Mol?’ is hét schoolvoorbeeld voor een programma dat niét op televisie hoeft te zijn om de nodige tongen los te maken. De geruchtenmolen draait alweer een tijd op volle toeren, terwijl de startdatum van het jubileumseizoen nog niet bevestigd was. Wél leek deze onlangs al uitgelekt te zijn en inmiddels wél vastgesteld te zijn. De makers van het populaire programma hebben namelijk een veelzeggende hint gedeeld via Instagram.

Startdatum ‘Wie is de Mol?’

Het lijkt erop dat de extra reeks van Wie is de mol?, vanwege het twintigjarig jubileum van het programma, vanaf 5 september te zien is. AVROTROS deelde die datum maandag op social media, maar was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Wie o wie?

Begin dit jaar werd het twintigste seizoen van het populaire programma al uitgezonden en werd een speciale extra reeks vanwege het jubileum aangekondigd. De opnames daarvan vonden al voor de coronacrisis plaats. Welke BN’ers daarin op zoek gaan naar de saboteur, is nog niet bekendgemaakt. Wél leek het er een tijdje geleden op dat de eerste kandidaat al was uitgelekt.

De tekst gaat verder onder de hint.

Verschillende scenario’s

Volgens de planning zou het 21e seizoen van Wie is de mol? begin volgend jaar op televisie moeten komen. Of de opnames vanwege de coronacrisis vertraging hebben opgelopen, is nog niet duidelijk. “We doen hard ons best en onderzoeken dan ook veel verschillende mogelijkheden en scenario’s. Welke scenario’s dat precies zijn? Daar kan ik niks over kwijt. Voorop staat dat we de eventuele reis op een veilige en verantwoorde manier moeten kunnen maken. Voor zowel crew als kandidaten”, zei een woordvoerder van AVROTROS vorige maand.

Seizoen 2021 in de maak?

Het is dus nog niet duidelijk of en wanneer het weer mogelijk is om met een rits BN’ers op pad te gaan voor een nieuwe reeks, maar regisseur Rick is al wel op reis geweest voor een eerste verkenning, zo blijkt op zijn Instagram. “Ik kan nog niets beloven, maar wij gaan het proberen”, schreef hij op 31 mei bij een foto van zijn paspoort en een mondkapje. Het vorige seizoen speelde zich af in China, waar singer-songwriter Rob DeKay de boel bleek te manipuleren.

Kandidaten

Diehard fans van Wie is de Mol? speculeren er al weken op los. Zo wordt gedacht dat het jubileumseizoen er één is met oud-kandidaten. Onder anderen youtuber Nikkie de Jager en presentator Ron Boszhard worden veelvuldig genoemd. Ron viel in 2018 als eerste af, Nikkie een jaar later als tweede. In haar geval koos ze echter zelf om te vertrekken, omdat op dat moment haar inmiddels overleden broertje ernstig ziek was. Ook worden inmiddels Diederik Jekel en Peggy Vrijens verdacht van een deelname aan het programma.

