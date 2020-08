‘Wie Is De Mol?’ onthult eerste vijf kandidaten met cryptische hints

Want dat is in ieder geval wél duidelijk: dit jubileum-seizoen is er een vol oud deelnemers. Allemaal hebben ze dus ooit al mogen proeven aan het avontuur dat Wie is de Mol? heet, maar niet voor iedereen is er een tweede kans weggelegd.

Gunfactor

Wie in ieder geval een grote gunfactor heeft, is Ron Boszhard. Veel fans denken dan ook dat de presentator hoe dan ook een terugkeer gaat maken. ‘Ron Ron Ron! “Het is voorbij voordat je het weet”,’ reageert iemand onder de post. De beste man moest namelijk in zijn seizoen al het spel goed en wel verlaten voordat het eigenlijk begonnen was. En tóen hij de kans kreeg om terug te keren, besloten zijn medekandidaten hem alsnog de deur te wijzen. Zuur, heel zuur.

Trust nobody

Dan is er nog Horace Cohen, de man achter de beroemde woorden ‘trust nobody’. En wat zien we veelvuldig terugkomen in het vijfde interview? Juist. Voor de rest is het vooral gokken geblazen. Horen we Kees Tol niet terug in de toon van het eerste gesprek? En Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, misschien wel in de tweede variant? Voor de programmamakers een weet, voor ons vooral nog een groot vraagteken.

Tekst gaat verder onder de video.

De therMOLmeter

Het account de therMolmeter – credits voor deze naam – denkt in ieder geval al een paar kandidaten te hebben ontmaskerd. Horace staat daarbij inderdaad hoog op het lijstje, hij verdween namelijk ook nog van de social media-radar ten tijden van de opnames. Maar ook Peggy Vrijens, Tygo Gernandt, Sigrid ten Napel én inderdaad Ron en Nikkie zouden zomaar hun opwachting kunnen maken. In welke tunnel(visie) zit jij al?

