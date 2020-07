In coronatijd kunnen er nauwelijks nieuwe programma’s worden gemaakt. Zo werd eerder deze week bekend dat ‘Expeditie Robinson’ de opnames heeft moeten uitstellen en op zoek is naar een alternatieve locatie voor de Filipijnen. Gelukkig waren de makers van kijkcijferhit ‘Wie is de Mol?’ hun tijd onbewust ver vooruit. Vanwege het jubileumjaar van de show werd er in het geheim – voor alle ellende – al een extra seizoen gemaakt, waardoor fans niet extra lang zonder hoeven te zitten. De start van de reeks komt dichterbij en dus kan het speculeren beginnen.

Wat is de Datum?

Aan het einde van de laatste aflevering kondigde presentator Rik van de Westelaken aan dat er in het najaar een extra seizoen zou volgen. Nu lijkt het erop dat we een definitieve datum in onze agenda’s kunnen gaan zetten. Vijf september, om precies te zijn. Dat is te zien op de site Next Episode, waar alle data van afleveringen van bepaalde televisieprogramma’s op zijn te zien.

‘Oud-kandidaten doen weer mee’

Meer details zijn nog niet bekend, maar online gonst het van de geruchten. Zo zou de reeks er één zijn met oud-kandidaten. Onder anderen youtuber Nikkie de Jager en presentator Ron Boszhard worden veelvuldig genoemd. Ron viel in 2018 als eerste af, Nikkie een jaar later als tweede. In haar geval koos ze echter zelf om te vertrekken, omdat op dat moment haar inmiddels overleden broertje ernstig ziek was.

Verdachte foto’s

Op het Instagramaccount @wieisdemolhintsnl zien we een foto waarop zowel Rik als Nikkie met dezelfde man op de foto staan. Deze man is de regisseur van het programma, Rick. Hij zou zelf de foto met Nikkie hebben gedeeld, maar uiteindelijk toch hebben verwijderd. Het opvallende is: Rick ziet er op beide foto’s exact hetzelfde uit. Kenners denken haast zeker te weten dat de foto’s vlak voor de start van de nieuwe reeks – die afgelopen oktober al zou zijn opgenomen – gemaakt zijn.

Seizoen 2021 in de maak?

Het is nog niet duidelijk of en wanneer het weer mogelijk is om met een rits BN’ers op pad te gaan voor een nieuwe reeks, maar regisseur Rick is al wel op reis geweest voor een eerste verkenning, zo blijkt op zijn Instagram. “Ik kan nog niets beloven, maar wij gaan het proberen”, schreef hij op 31 mei bij een foto van zijn paspoort en een mondkapje. Het vorige seizoen speelde zich af in China, waar singer-songwriter Rob DeKay de boel bleek te manipuleren.

De verdachte foto: