Hoe cool! ‘Wie is de mol?’ keert terug met oud-kandidaten

Hoe cool! In het nieuwe, extra seizoen van ‘Wie is de mol?’ gaan oud-kandidaten nóg een keer op zoek naar De Mol. Het populaire spelprogramma is vanaf 5 september weer terug op de buis.

Dankzij het twintigjarige jubileum van het programma trakteren de makers op een extra seizoen. Mét oud-kandidaten dus.

Instagram

In een filmpje dat vandaag op Instagram is gepost, zijn onder anderen oud-mollen Merel Westrik en Kees Tol te horen. Of zij ook weer meedoen, is niet duidelijk. In de korte video wordt gesproken over ‘een tweede kans’.

Tekst gaat verder onder beeld.

Toscane

De BN’ers zijn afgereisd naar Toscane, waar de oorsprong van de Renaissance ligt. Ze weten niet wie hun medekandidaten zijn en in hun zoektocht naar de Mol zullen ze reizen langs geboorteplaatsen en belangrijke bouwwerken van bekende Renaissance-kunstenaars, zoals Michelangelo en Leonardo da Vinci.

Twintigste seizoen

Begin dit jaar werd het twintigste seizoen van het populaire programma al uitgezonden en werd een speciale extra reeks vanwege het jubileum aangekondigd. De opnames daarvan vonden al voor de coronacrisis plaats, al deden de makers van het programma wel nog even mysterieus over waar, hoe en wanneer.

Nadat ze vorige week een hint over de datum deelden, gingen molloten los met speculaties over de kandidaten. Er werd al snel ingezet op oud-kandidaten. Onder anderen youtuber Nikkie de Jager en presentator Ron Boszhard zijn veelvuldig genoemd. Ron viel in 2018 als eerste af, Nikkie een jaar later als tweede. In haar geval koos ze echter zelf om te vertrekken, omdat op dat moment haar inmiddels overleden broertje ernstig ziek was. Ook worden inmiddels Diederik Jekel en Peggy Vrijens verdacht van een deelname aan het programma. En dus Merel Westrik en Kees Tol.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief?