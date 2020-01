Een spoiler komt bij Wie is de Mol? eígenlijk nooit voor. Maar dit keer zijn de kandidaten in China en laten de inwoners van dit land nu net wat beelden hebben gedeeld op social media. Met dus een gigantisch grote onthulling over het vervolg van het programma.

Dat ontdekken onze collega’s van Superguide. Als echte Molloot wil je natuurlijk ab-so-luut niet weten wat er gaat gebeuren in het verloop van de show, dus geen zorgen: we gaan niet onthullen wie er precies naar huis zijn. Als je het echt wil ontdekken, mag je zelf op de link klikken.

Spoiler Wie is de Mol?

Maar hoe kan het nu gebeuren dat er zaken zijn uitgelekt? Nou, er circuleert op social media een foto gemaakt door een Chinees-autoverhuurbedrijf. Hierop zien we de kandidaten bij kleine autootjes staan, maar je kunt het waarschijnlijk al raden: niet iedereen staat meer op dit kiekje.

Naar huis

Nog maar 5 à 6 BN’ers zijn namelijk te zien op dit plaatje. In ieder geval weten we dus zeker dat deze gegadigden nog in de race zijn om dé Mol te zijn, maar wat betekent dat voor de rest? Grote kans dat de overige kandidaten al op het vliegtuig weer terug naar huis waren gezet.

Splitsen

Toch is het niet helemaal zeker dat dit het geval is. Het kan ook goed zijn dat ze een opdracht hebben gekregen waarbij opgesplitst moest worden. Dat zou betekenen dat deze zes een deel van de taak moeten uitvoeren, terwijl de rest bijvoorbeeld aanwijzingen moesten geven door de portofoons (ether-discipline jongen, ether-discipline).

Geen reactie

AVROTROS zelf heeft nog niet gereageerd op het uitlekken van deze foto. De Twitteraar die het plaatje heeft gedeeld is er niet zomaar een: hij plaatste ook al een foto met de bekendmaking van de kandidaten van dit seizoen. Oeps. De zender liet deze tweet toen verwijderen, dus het kan zomaar zijn dat hetzelfde gaat gebeuren met deze laatste spoiler!



