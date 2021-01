Dít zijn de reacties op bijzondere twist in derde aflevering ‘Wie is de mol?’

Waarom? Nou, ze wilden laten zien dat ze te vertrouwen zijn. Maar de kijkers, die vonden het maar vreemd. Wij hebben wat reacties op een rij gezet.

Wat is deze Wie-is-de-mol-groep lief voor elkaar. Is Joshua zo overtuigend of de rest zo volgzaam? #widm #widm2021

Doordat Rocky niet de koker met het geld had, hebben ze gekozen voor het vertrouwen van de groep (en heeft Rocky ’t idee weggenomen dat ze zich niet aan de afspraak hield door tóch geld te pakken), maar als Mol had je toch graag die 2000 euro uit de pot gehouden denk ik… #widm

Hoezo is dit een dilemma? Ga. Voor. Die. Vrijstelling. Dit is Wie Is De Mol, niet Wie Is Mijn Nieuwe Beste Vriend! #widm

— Anja (@Heylaiverd) January 16, 2021