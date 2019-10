Nederland wordt vandaag wakker met het nieuws dat ook voor Marco Borsato himself niet alle dromen bedrog zijn. De zanger heeft in het verleden een scheve schaats gereden en had een affaire met Iris Hond. Wie is deze pianist en waar kun je haar van kennen?

Iris is geboren op 20 mei 1987 en nu dus 32 jaar. Ze werd geboren in Harderwijk, maar verhuisde op haar veertiende naar een pleeggezin in Den Haag om te kunnen studeren aan het Koninklijk Conservatorium in de Hofstad.

Misbruik

Dat bleek de start van een onrustige periode. Iris werd misbruikt binnen het pleeggezin waar ze woonde. Ze besloot het huis te verlaten en koos noodgedwongen voor een leven op straat. De nachten bracht ze door bij de daklozenopvang van het Leger des Heils, of (stiekem) binnen de muren van haar school.

Zoektocht

Pianospelend ging Iris in die tijd van kroeg naar kroeg, in ruil voor eten en gezelligheid. Ze was eenzaam, en raakte steeds meer in zichzelf gekeerd. Toch lukte het haar om op het conservatorium haar bachelordiploma in de wacht te slepen. Daarna volgde Iris masterclasses bij menig hoogstaand pianist.

Albums

Een periode vol optredens volgde. Iris ontpopte zich als concertpianist, maar trad ook op met eigen composities. Steeds vaker schreef ze haar eigen songteksten. Haar eerste klassieke album verscheen in 2012 onder de noemer Iris. Vier jaar later lanceerde ze een tweede album: Dear World.

Groot, groter, grootst

Inmiddels zijn ook grote concertzalen haar niet meer vreemd. Zo opende ze twee shows van Diana Ross in het Gelredome en trad ze met dj Fedde le Grand op bij het evenement Empeiria in Ziggo Dome. Ook speelde ze op Times Square voor prins Willem-Alexander en Maxima tijdens het jubileum New York 400, waar de vierhonderdjarige vriendschap tussen Amsterdam en New York werd gevierd.

Tv-wereld

In 2011 rolde Iris de mediawereld in. Ze werd toen vaste pianist bij het tv-programma De Tiende van Tijl, gepresenteerd door Tijl Beckand. Sindsdien hebben we haar regelmatig op de beeldbuis kunnen bewonderen. Zo was ze onder meer pianist bij het Gouden Televizier-Ring Gala in 2013, Eva Jinek op Zondag en De Avond van de Filmmuziek. Ook is ze talentcoach bij het tv-programma Superkids.

Iris en de 12 dates

Sinds dit jaar heeft Iris haar eigen docu-realityserie op Net5: Iris en de 12 dates. Daarin gaat ze op zoek naar de man van haar dromen – want in de liefde wil het tot nu toe nog niet echt vlotten. Hierin gaat de pianist op date en onderzoekt ze met een psycholoog wat echte liefde voor haar betekent. Ook staat Iris dit jaar in de theaters met haar clubtour Iris speelt Einaudi.

Marco

De affaire met Marco zou tien jaar geleden zijn begonnen, ten tijde van het faillissement van Marco’s managementbedrijf TEG. Iris was toen 22 jaar. Aan Privé vertelt ze: ‘Samen konden wij goed praten over wat er in onzer beider levens gaande was. Een bijzondere band zoals deze tussen twee mensen kan ontstaan in een bepaalde fase in je leven.’

‘We zijn elkaar kwijt geweest’

Ook Marco heeft het nieuws bevestigd. ‘Er is inderdaad sprake van een vriendschap geweest die verder ging dan ik had voorzien’, vertelt hij aan Privé. ‘Deze situatie was echter van zeer korte duur. Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren.’

Sterker dan ooit

De zanger realiseerde zich uiteindelijk toch dat hij bij zijn vrouw Leontine het gelukkigst was. ‘Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit.’

Op Instagram wijdt hij een post aan het nieuws.

Reactie Leontine

Nog voordat het nieuws over de affaire tussen Marco Borsato en Iris Hond naar buiten werd gebracht, plaatste Leontine Borsato op Instagram een poëtische tekst. ‘Liefde hoeft niet perfect te zijn, zolang het maar echt is’, valt te lezen op haar foto.

In het bijschrift zet ze een emoji van een hartje. In de comments regent het reacties van andere BN’ers die het stel steunen. Marco zelf reageert met ‘Per sempre e sempre’, oftewel ‘voor altijd en altijd’ in het Italiaans.

Beeld: ANP