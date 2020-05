Een nieuwe dag, een nieuwe week. Voor de Kardashian-Jenner familie weer zeven dagen vol kansen en mogelijkheden om hun imperium uit te breiden. Maak daarom kennis met hun nieuwste troef: Kirby Jenner.

Kirby Jenner u vraagt? Grote kans dat je – net als de rest van de wereld – nog niet eerder hebt gehoord van Kirby Jenner. We kennen Kris Jenner en haar dochters Kourtney, Kim en Khloe. We kennen Rob, het broertje van Kourtney, Kim en Khloe en we kennen hun halfzusjes Kylie en Kendall. Maar Kirby? Nope, die hebben we niet eerder voorbij zien komen. Hij is namelijk de verloren, verborgen, verscholen twee-eiige tweelingbroer van Kendall.

Althans, dat is wat de Kardashian-clan je graag wil doen geloven (maar geef toe, je schrok hè?). We benadrukken: Kirby Jenner is geen echte familie van Kardashian-Jenner. Wie hij dan wel is?

Kirby Jenner

Deze nieuwste aanwinst van de KarJenner fam, naast Stormi, Chicago en True natuurlijk, is een fictief karakter. Sinds 2015 maakt Kirby Jenner – zijn echte naam is onbekend – als performancekunstenaar op ludieke én levensechte wijze foto’s van Kendall na, waarbij hij zich zelf naast Kendall op de foto zet. Het gaat hier dus om een parodieaccount die inmiddels bijna twee miljoen volgers telt. Sindsdien gaat deze creatieveling door het leven als Kendall’s mysterieuze tweelingbroer. De performancekunstenaar achter het account is dankzij zijn levensechte foto’s al meerdere malen genomineerd voor de Webby en Shorty Awards in de categorie voor sociale humor, beste fotografie en parodie-accounts.

En we weten inmiddels: Kris Jenner en haar minions, pardon, haar dochters laten geen kans onbenut om in de schijnwerpers te blijven. Daarom hebben ze de handen ineen geslagen met Kirby Jenner en lanceren ze nu samen zijn eerste reality show Kirby Jenner op Quibi. Ondertitel: One famous family, one big secret. Executive producer: Kris Jenner en Kim Kardashian.

Tekst gaat verder onder trailer.

We vatten het voor alle zekerheid nog maar een keer kort samen: Kirby Jenner is een fictief karakter die in de gelijknamige serie op Quibi de tweelingbroer van Kendall Jenner speelt. Deze ‘reality’ show wordt een parodie op Keeping Up With The Kardashians. Hiermee is één ding zeker: Instagram blijkt dus toch de plek om je wildste dromen waar te maken. Eerder zei Kendall in een statement tegen CNN: “I’m thrilled that Quibi viewers will get an inside look at the life of my twin brother and he’ll finally have the opportunity to shine in this series.”

Quibi

Dan nog even over Quibi. Quibi is een nieuwe streamingdienst, speciaal gericht op smartphones en staat voor ‘quick bite’. De nieuwe dienst wil ‘behapbare content’ aanbieden, die je zowel verticaal als horizontaal kunt bekijken met je telefoon. De dienst gaat high-end series aanbieden met grote namen – zo blijkt, maar dan wel opgedeeld in afleveringen van maximaal 10 minuten. Zo wil Quibi de strijd aan gaan met Instagram en TikTok en niet zozeer met Netflix.