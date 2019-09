Wietze de Jager: ‘Eigenlijk ben ik gewoon een boertje uit Zwolle’

Hij stuurt je elke vrijdag in zijn radioshow met driehonderd kilometer per uur het weekend in (zegt-ie zelf). Maar flink losgaan zit er voor Wietze de Jager (30) zelf even niet in, zo met die derde op komst.

Tekst Jill Waas |Foto’s Maaike van Haaster

Met dank aan Carter

Je lijkt helemaal happy bij 538!

‘Klopt, dat ben ik ook. Voor een radiojongetje is 538 toch altijd het stoerste station geweest, de gedoodverfde nummer één. Toen ik bij BNN begon, leek het me heel vet om hier ooit te mogen werken. Ze zeggen altijd: ‘Als er ergens een deur dichtgaat, gaan er op andere plekken deuren open.’ Dat klinkt als een cliché, maar daar is dit wel het mooiste voorbeeld van. Ik ging weg bij Qmusic en mocht eerst nog geen radio maken, omdat ik een concurrentiebeding had. Ik ben via Talpa voor televisie gaan werken, maar uiteindelijk zeiden zij: ‘Wij vinden jou als radiomaker heel erg bij 538 passen.’ Ik heb met een vriend – Chris Bergström, die nu mijn sidekick is – een demo opgenomen, en het bleek enorm goed te klikken. 538 is een heel brutaal station en dat past bij mijn manier van radio maken. Weekend Wietze is écht het mooiste programma om te doen, omdat we met publiek en gasten in de studio zitten en alles kan. Het is met driehonderd kilometer per uur het weekend in gaan.’

Had je ooit een plan B naast het radio maken?

‘Ik wilde vroeger politieagent worden, ik heb zelfs de keuring gedaan voor de politieschool, maar ben op het laatste moment afgewezen, na de psychologische test. Waar het op neerkwam is dat ik te kort daarvoor in aanraking was gekomen met de politie. Ik had een paar akkefietjes gehad. Zo was ik tijdens mijn studententijd met vrienden de steigers om een kerktoren op geklommen om biertjes bij zonsondergang te drinken. De politie heeft ons eraf gehaald en we moesten mee naar het bureau. Ik kreeg geen strafblad, maar het komt wel in je dossier te staan. Ze zeiden op de politieschool: ‘We twijfelen aan je integriteit, maar als je volgend jaar terugkomt, word je waarschijnlijk wel aangenomen.’ Achteraf gezien is het maar goed dat het niet doorging, want toen ben ik voor mijn echte droom gegaan: radio maken.’

Hoe heb je dat aangepakt?

‘Ik had de BNN University gedaan en dacht: ik ga toch eens proberen om zelf wat demootjes rond te sturen. Die heb ik in radio-cd-spelers, die ik bij de Kijkshop had gekocht, afgeleverd. Ze hoefden alleen maar de stekker in het stopcontact te steken, op play te drukken en dan hoorden ze mijn stem. Omdat ik die radiostations stiekem wel vanbinnen wilde zien, deed ik me voor als postbezorger. Ik zei: ‘Ik heb een pakketje voor de programmadirecteur.’ Zo wist ik ook zeker dat het op de juiste plek terechtkwam. Van de radiostations heb ik weinig gezien, want die hebben hun recepties beneden zitten. Maar ik heb wel een leuk rondje Nederland gedaan, en uiteindelijk werd ik aangenomen bij Q.’

Welke dromen heb je nog op radiogebied?

‘Ik heb laatst tegen mijn vrouw Lieke gezegd: ‘Ik heb echt de energie om nog een keer goed toe te slaan.’ Ik heb net vijf weken de 538 Ochtendshow van Frank Dane overgenomen en dat is me heel goed bevallen. Mijn droom is dan ook om een dagelijks programma te maken. Een middagshow lijkt me te gek, dat je als het ware met de mensen in de file naar huis rijdt. Het voor- en nadeel van 538 is dat ze heel veel talent in huis hebben, maar wie weet in de toekomst…’

Zou je, na alles wat er gebeurd is met Mattie, dit nog wel met iemand samen willen doen?

‘Jazeker. Wat ik nu met Chris doe, gaat heel lekker; hij geeft echt de jeu aan het programma. En op vrijdagavond zit cabaretier Klaas van der Eerden als vaste co-host in de show, die gast is echt supergrappig. Ik zie wel een droomscenario voor me waarbij ik ooit met Chris en Klaas een middagshow presenteer.